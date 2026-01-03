Columna cuestiona fundamentos de acción militar estadounidense:

4 argumentos para discutir a la derecha sobre Venezuela

Por Diana Carolina Alfonso

1. Protección de personal estadounidense

S. de Estado Marco Rubio sobre secuestro de Nicolás Maduro “se encuadre dentro de la autoridad inherente del presidente, en virtud del artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.

Jim McGovern, de la Cámara de Representantes en Minnesota, dijo sobre la captura de Maduro que “sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses en contra de la acción militar, Trump acaba de lanzar un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”.

El Artículo 2 de la Constitución Estadounidense regula al poder ejecutivo. Es falso que delegue y concentre acciones de carácter defensivo. No hubo una declaración de guerra afincada en el poder constitucional del Congreso de acuerdo al Artículo 1. Es una acción ilegal.

2. Narcotráfico

La mayor parte del narcotráfico no circula por el Caribe. El Pacífico es la ruta más común.

En su informe de 2020 con datos de 2019, la Administración para el Control de Drogas (DEA) encontró que aproximadamente el 8 % de la cocaína con destino a Estados Unidos salía por un “corredor caribeño”. Una proporción mucho mayor —el 74 %— fluía por el Océano Pacífico mediante un “vector del Pacífico oriental”.

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) advierte en su informe de 2025 que la cocaína fluye ahora principalmente a través de contenedores marítimos, no de correos o aviones pequeños. Las operaciones contra las pequeñas embarcaciones en el Caribe bolivariano no se ajustaron desde un principio al diagnóstico internacional, generando una campaña de espectáculo dirigido a justificar el contexto actual.

Direccionalidad:

Los plátanos demuestran cómo el comercio rutinario se convierte en una tapadera. Entre 2023 y 2024, al menos 564 cargamentos de plátanos transportaron cocaína, con un total de unas 341 toneladas. Las rutas refrigeradas predecibles y los horarios ajustados del comercio ayudan a los traficantes a planificar con precisión.

Cómo lo asegura @revistaRAYA : Cerca de 700 kilos de cocaína fueron incautados en el puerto de Naportec, Guayaquil, por la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional (UIPA), entre 2020 y 2022. Esos reportes de la Policía ecuatoriana permanecieron ocultos, pues los dueños de la empresa a la que le incautó la droga eran la familia Noboa, Presidente de la Ecuador.

El aumento exponencial de la violencia en Ecuador revela el desplazamiento del narcotráfico hacia su Pacífico. El presidente Petro a instado al presidente, en repetidas ocasiones, a articular una estrategia policial que detenga las rutas criminales. Entre 2019 y 2023, Ecuador pasó de una tasa cercana a 6 a casi 47 homicidios por 100.000 habitantes: un aumento superior al 600 % en menos de cinco años.

Sin embargo, no hay investigaciones abiertas contra Noboa y Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, fue puesto en libertad por la administración Trump.

3. Venezuela se ha negado a la extradición

Entre 2019 y 2023, México extraditó un promedio de unos 65 narcos a Estados Unidos, informó Reuters, y cientos más antes de ese periodo. Colombia ha extraditado a más de 1,200 personas, la gran mayoría a Estados Unidos, durante sus últimos tres mandatos presidenciales. Muchos otros grandes narcotraficantes han sido asesinados. Ninguna de estas operaciones contra “capos” ha afectado el suministro de drogas en Estados Unidos (Fuente:WOLA)

4. Narcóticos vs Opioides

El fentanilo estuvo involucrado en más de 76,000 muertes en 2023, señalaba un análisis de StatNews sobre datos de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), frente a 29,449 muertes por sobredosis que involucraron cocaína en el mismo año.

La familia Sackler, propietaria de Purdue Pharma, fue central en la expansión masiva de los opioides en Estados Unidos. Impunes.