9 canciones de amor de Víctor Jara, incluidas las composiciones que dedicó a Joan Turner 

Canciones de amor de Víctor Jara, el legado íntimo del cantautor



En el vasto universo de la Nueva Canción Chilena, la obra de Víctor Jara suele asociarse instantáneamente con la lucha social y la resistencia, pero su legado alberga también un tesoro de sensibilidad íntima: un cancionero de amor compuesto por diversas piezas fundamentales.

Desde el icónico retrato obrero en «Te recuerdo Amanda» hasta la ternura de «Luchín», inspirada en un niño que el cantautor rescató y adoptó, con esa combinación única de amor y ternura.

El repertorio sobre el amor de Jara se teje con la misma fibra de dignidad y humanidad que caracterizó su vida. La tonada «Las palomitas» y la canción «Paloma, quiero contarte» ocupan un lugar especial en este listado, pues fueron susurros musicales dedicados a quien fuera su gran compañera, la bailarina Joan Turner, cerrando un círculo perfecto entre el arte y el amor que compartieron.

La historia de amor entre Víctor y Joan, sin embargo, tuvo un epílogo terrenal marcado por la tragedia y la más absoluta entereza. El 12 de noviembre de 2023, a los 96 años, Joan Jara falleció en Santiago por causas naturales, dejando un vacío inmenso en la cultura y los derechos humanos . La británica nacionalizada chilena, que conoció a Víctor mientras ella ejercía la danza, no solo fue inspiración para icónicas canciones y un proyecto de vida compartido inigualable, sino que se convirtió en la guardiana incansable de su memoria tras el brutal asesinato del cantautor a manos de la dictadura cívico-militar en septiembre de 1973 .

La partida de Joan se produjo en un instante de amarga justicia, apenas dos semanas antes de que el ex oficial Pedro Barrientos, acusado de ser el autor material del crimen, fuese extraditado desde Estados Unidos a Chile para enfrentar a la justicia.

Joan Turner, que en 1973 tuvo que reconocer el cadáver de su esposo con 44 impactos de bala y partir al exilio en Gran Bretaña con sus dos hijas, luchó durante cinco décadas para que este día llegara.

El legado de Víctor, que hoy resuena con fuerza en cada una de sus canciones de amor, no sería el mismo sin la labor titánica de Joan. La tonada “Las palomitas” y la canción “Paloma, quiero contarte”, son parte de ese legado, temas que fueron dedicados a quien fuera su esposa, Joan Turner.

Temas como «Deja la vida volar», «Lo único que tengo» y «El amor es un camino que de repente aparece» son parte de un legado de amor universal, pero quizás el relato más conmovedor que conecta la obra del cantautor con la vida real, es la de «Luchín». La canción, nació de un hecho real: el encuentro de Víctor con un pequeño en estado crítico en una población de Pudahuel, a quien cuidó y adoptó. Ese niño, hoy abogado y padre de familia, es la prueba viviente de que el amor en la obra de Jara no era una metáfora, sino una acción concreta.

Las canciones de amor de Víctor Jara, desde las más conocidas hasta las íntimas, son parte de un testamento imborrable.

9 canciones de amor de Víctor Jara

A continuación, se detallan las canciones del cantautor que forman parte de su legado:

Te recuerdo Amanda: Su canción de amor más icónica, un clásico que narra la historia de una pareja de trabajadores y el amor en la pausa del almuerzo.

Deja la vida volar: Una balada poética que invita a la libertad y al amor sin ataduras.

Lo único que tengo: Canción que expresa un amor sincero, sencillo y desprendido, donde el sentimiento es la mayor riqueza. En la voz de Isabel Parra.

El amor es un camino que de repente aparece: Pieza lírica que describe el amor como un hallazgo sorpresivo en la vida cotidiana.

Aquí te traigo una rosa: Canción de amor popular dentro de su repertorio, cargada de simbolismo y ternura.

Las palomitas: Tonada tradicional.

Paloma, quiero contarte: Otra de las composiciones dedicadas a Joan Turner, donde la paloma es un símbolo recurrente de mensajera del amor.

Luchín: Canción que refleja la ternura de Víctor hacia los niños, inspirada en la historia real de un pequeño al que adoptó.