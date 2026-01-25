90 % de las exportaciones a China: El explosivo aumento de la producción de cerezas de Chile con 600 mil empleos temporales

De lujo estacional a producto masivo: cómo la cereza chilena se instaló en el mercado de China

El embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang, destacó en un reciente post la relación comercial Chile-China basada en cerezas, como un ejemplo, donde el 90% de la producción chilena se vende allí: «En Chile hay unas 500.000 personas que se ganan la vida con la industria de la cereza y el 90% de las cerezas que producen se venden en China”.

Agrega: “Esto no es ayuda ni caridad, sino la lógica empresarial más antigua: Chile tiene cerezas que maduran en el verano del hemisferio sur y China tiene una fuerte demanda de los consumidores (…) Las dos partes realizan transacciones en RMB, utilizan la logística de envío optimizada de China y realizan transacciones con arancel cero en el marco del TLC entre China y Chile. Toda la cadena crea cientos de miles de puestos de trabajo en Chile y satisface a cientos de millones de consumidores en China».

De símbolo de lujo a producto de consumo masivo

Las declaraciones del embajador Zhu Jingyang reflejan una relación comercial que se ha transformado profundamente en la última década.

Según un extenso reporte de Xinhua, durante años las cerezas chilenas llegaban a China justo antes del Año Nuevo Lunar como un «lujo estacional: escasas, caras y estrechamente vinculadas a la festividad». Sin embargo, a inicios de 2026, más de un mes antes de la festividad, la fruta ya estaba ampliamente disponible en supermercados chinos a precios significativamente menores, con descuentos de hasta un 40% respecto al año anterior. Este cambio no indica una caída en la demanda, sino una transformación estructural en la cadena de suministro, que ha logrado «reconfigurar silenciosamente los patrones de consumo» en China, según el citado informe.

La base fundamental de este boom comercial, según los reportes, mencionada por el embajador, es el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre China y Chile. El acuerdo, actualizado en 2017, dispuso que «más del 97 por ciento de los productos comercializados contara con aranceles cero», reduciendo drásticamente los costos fijos de entrada para la fruta chilena.

Este marco normativo, según Xinhua, no solo estimuló volúmenes de exportación más altos, sino que también incentivó las grandes inversiones en logística especializada que hoy caracterizan a este comercio. La seguridad jurídica y económica del TLC proporcionó la confianza necesaria para que los productores chilenos expandieran agresivamente sus cultivos.

El componente de «logística de envío optimizada» que menciona el embajador tiene un nombre propio: el «Cherry Express«. Según explica Claudia Soler a la agencia china, directora ejecutiva del Comité de Cerezas de Frutas de Chile, esta ruta marítima directa, operativa desde 2018, ha reducido el tiempo de tránsito de unos 30 a aproximadamente 23 días.

Para fines de 2025, este servicio «se había ampliado aún más, duplicando el número de viajes directos» y permitiendo un flujo constante y previsible. Esta optimización ha minimizado el riesgo logístico, permitiendo liberar la oferta de manera gradual en lugar de saturar el mercado en una ventana festiva estrecha, lo que explica la notable estabilización y reducción de precios observada en China.

Expansión productiva y generación de empleo temporal a gran escala

La afirmación del embajador sobre la creación de cientos de miles de puestos de trabajo encuentra respaldo en los datos del sector. El Ministerio de Agricultura de Chile reporta que la superficie cultivada de cerezas se multiplicó por veinte desde el año 2000, duplicándose de 38,392 hectáreas en 2019 a 70,686 en 2024. Un punto a parte en esto son los impactos ambientales a causa de los monocultivos, no bien documentados hasta el momento.

Este crecimiento explosivo es alimentado por la demanda china. En temporada alta, empresas líderes como Garces Fruit pueden procesar hasta dos millones de kilogramos diarios, dando trabajo directo a unas 6,000 personas. A nivel nacional, se estima que el período de cosecha y packing de dos meses genera entre 400,000 y 600,000 empleos temporales, tal como lo han reportado medios chilenos citando estimaciones del sector, lo que subraya el inmenso peso socioeconómico de esta industria, según consigna 24 Horas. Punto aparte aquí a evaluar, es la calidad del empleo de trabajadoras y trabajadores temporeros.

La «fuerte demanda de los consumidores» chinos a la que alude el embajador tiene raíces tanto comerciales como culturales. Claudia Soler explica que el color rojo y la forma redondeada de la cereza «se alinean estrechamente con el simbolismo cultural chino», siendo un regalo popular que simboliza felicidad y éxito durante el Año Nuevo Lunar.

Sin embargo, la eficiencia logística ha permitido que la fruta trascienda su nicho festivo. Mou Ming, gerente general de una empresa importadora en Shanghai, señaló a Xinhua que «la logística mejorada ha reducido la necesidad de que las cerezas inunden el mercado en una corta ventana festiva». Esto ha transformado a la cereza chilena de un artículo de lujo ceremonial a un producto de disponibilidad extendida.

La narrativa de una relación de beneficio mutuo es ampliamente compartida por los actores chilenos. Hernán Garcés, gerente de exportaciones de Garces Fruit, fue categórico al declarar a Xinhua: «Sin el mercado chino, no existiría la industria de la cereza chilena». Este es, en sus palabras, un comercio de «ganancias compartidas» que sostiene toda una cadena de valor.

Para la temporada 2025-2026, se estima que Chile exportará alrededor de 110 millones de cajas de cerezas (aproximadamente 550,000 toneladas), de las cuales «más del 90 por ciento» tendrán a China como destino, consolidando una interdependencia económica altamente especializada y crítica para el sector agrícola chileno.

