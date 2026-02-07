A 120 años de la masacre: Antofagasta recordó la sangrienta represión en Plaza Colón que la historia oficial quiso ocultar

Antofagasta conmemoró los 120 años de la masacre en Plaza Colón, donde fuerzas represivas mataron a cientos de huelguistas en 1906. Medios y agrupaciones reivindican la memoria del hecho como un acto de justicia pendiente, donde la historia oficial sigue minimizando.

A 120 años de la masacre: Antofagasta recordó la sangrienta represión en Plaza Colón que la historia oficial quiso ocultar
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Memoria contra el olvido: A 120 años de la masacre de la Plaza Colón de Antofagasta

Imagen: Pintura del destacado artista Raúl Navarrete «Lito»

Ayer, al conmemorarse 120 años de la masacre obrera en la Plaza Colón, diversas voces recordaron el violento episodio que la historia oficial intentó silenciar. Según un extenso reportaje de Regionalista.CL, «un episodio que la historia oficial intentó borrar, minimizar o empujar al olvido, pero que persiste con fuerza en la memoria colectiva de la ciudad».

La protesta, iniciada por trabajadores ferroviarios que exigían «media hora legal para colación», derivó en una huelga general que paralizó Antofagasta. La respuesta de las autoridades y la élite fue la formación de una fuerza paramilitar. El medio cita que, ante la intransigencia empresarial, el intendente «autorizó la creación de un cuerpo armado conocido como la ‘Guardia del Orden’», integrado por comerciantes y miembros de la élite local, respaldado por marineros de la fragata Blanco Encalada.

El 6 de febrero de 1906, tras un mitin pacífico, la represión se desató. Regionalista.CL relata: «Abr[i]eron fuego de manera indiscriminada contra la multitud desarmada». La matanza, que duró minutos, dejó una cifra de víctimas nunca aclarada, oscurecida por el silencio oficial. «Las cifras oficiales de la época hablaron de 50 a 60 muertos, pero múltiples testimonios (…) sostienen que las víctimas podrían haber superado las 300 personas», precisa la fuente.

A 120 años del hecho, organizaciones ciudadanas buscan mantener viva la memoria. La publicación del medio concluye que «Recordar no es solo un acto de memoria: es un gesto de justicia». El viernes por la noche, una velatón en la Plaza Colón honró a las víctimas de esta herida histórica aún abierta.

Mira el video: Matanza Plaza Colon, 1906 (Al Norte de Chile)

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

“500 mil descendientes de alemanes a los que, al llegar al país, les entregaron tierras, maquinarias y semillas”: La frase de Claudia Mix que remeció el Congreso

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

La Constitución de 1925 fue impuesta por el Ejército (IX)

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Chaqueta Blanca: RESCON, accesos exclusivos y conflicto de interés reabren dudas por probidad y fiscalización

Hace 1 día
Seguel Alfredo

Tribunal reabre investigación contra Manuel Monsalve y otorga 120 días para nuevas diligencias

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Genocidio en Gaza: Israel deja 71.386 asesinados, incluidos 20.200 niños y niñas

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Se lanzó al mar para intentar escapar: Detienen a prófugo condenado a 7 años de cárcel por homicidio en Antofagasta

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Fugitive Convicted of Homicide Tries to Escape into the Sea: Arrested in Antofagasta

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

¿Da lo mismo quién sea electo? La carta de un religioso para "los que seguimos a Jesús de Nazaret"

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Dibujona 2025: Antofagasta celebra el arte de la ilustración y la narrativa gráfica con Festival gratuito

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano