A 120 años de la masacre: Antofagasta recordó la sangrienta represión en Plaza Colón que la historia oficial quiso ocultar

Memoria contra el olvido: A 120 años de la masacre de la Plaza Colón de Antofagasta

Imagen: Pintura del destacado artista Raúl Navarrete «Lito»

Ayer, al conmemorarse 120 años de la masacre obrera en la Plaza Colón, diversas voces recordaron el violento episodio que la historia oficial intentó silenciar. Según un extenso reportaje de Regionalista.CL, «un episodio que la historia oficial intentó borrar, minimizar o empujar al olvido, pero que persiste con fuerza en la memoria colectiva de la ciudad».

La protesta, iniciada por trabajadores ferroviarios que exigían «media hora legal para colación», derivó en una huelga general que paralizó Antofagasta. La respuesta de las autoridades y la élite fue la formación de una fuerza paramilitar. El medio cita que, ante la intransigencia empresarial, el intendente «autorizó la creación de un cuerpo armado conocido como la ‘Guardia del Orden’», integrado por comerciantes y miembros de la élite local, respaldado por marineros de la fragata Blanco Encalada.

El 6 de febrero de 1906, tras un mitin pacífico, la represión se desató. Regionalista.CL relata: «Abr[i]eron fuego de manera indiscriminada contra la multitud desarmada». La matanza, que duró minutos, dejó una cifra de víctimas nunca aclarada, oscurecida por el silencio oficial. «Las cifras oficiales de la época hablaron de 50 a 60 muertos, pero múltiples testimonios (…) sostienen que las víctimas podrían haber superado las 300 personas», precisa la fuente.

A 120 años del hecho, organizaciones ciudadanas buscan mantener viva la memoria. La publicación del medio concluye que «Recordar no es solo un acto de memoria: es un gesto de justicia». El viernes por la noche, una velatón en la Plaza Colón honró a las víctimas de esta herida histórica aún abierta.

Mira el video: Matanza Plaza Colon, 1906 (Al Norte de Chile)