“A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo que te meten”: Campeona Panamericana entrega su firme respaldo a Jeannette Jara

La atleta master campeona Panamericana en 200-400 y 800 metros planos, Evelyn "Gacela" Ortíz, apoyó públicamente a Jeannette Jara, declarando que su voto responde a su conciencia y a su origen de abajo, que "nada te puede doblegar". La atleta, cuya carrera enfrentó diversos obstáculos para salir adelante, afirma que Jara representa el carácter que Chile necesita.

“A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo que te meten”: Campeona Panamericana entrega su firme respaldo a Jeannette Jara
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Evelyn «Gacela» Ortíz rompe el silencio: «Vengo de abajo y nada me doblega; por eso voto por Jeannette Jara»

La destacada atleta master chilena Evelyn Ortíz, conocida como «Gacela» y oriunda de Curicó, ha manifestado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Ortíz, reconocida por integrar el equipo chileno de relevo 4×200 que obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Indoor en Estados Unidos y por ser Campeona Panamericana en 200, 400 y 800 metros planos, utilizó su cuenta de X este 13 de diciembre para expresar su posición en la previa al balotaje.

En su publicación, la deportista fue contundente al declarar: «A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo q te meten por dar mi opinión, yo siempre haré lo q mi conciencia diga, xq cuando vienes de abajo, nada te puede doblegar… Voto @jeannette_jara xq representa el carácter y la experiencia q necesita Chile #JaraPresidentaDeChile».

La trayectoria de Evelyn Ortíz, quien también fue participante del programa «Mundos Opuestos», refleja perseverancia. Comenzó su carrera atlética en la adolescencia, pero al salir del colegio se vio obligada a darse una pausa porque no podía sostener una vida deportiva debido a una serie de obstáculos y dificultades. Esta experiencia de vida desde «abajo», como ella misma menciona, fundamenta hoy su respaldo a una candidatura que, a su juicio, encarna el carácter necesario para liderar el país.

:

Relacionados

Seguel Alfredo

Elecciones 2025: Primeros resultados  en el extranjero dan amplia ventaja a Jeannette Jara en diversos países

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

2025 Elections: Initial Overseas Results Show Jeannette Jara Leading in Multiple Countries

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

“Respeto y unidad”: Jeannette Jara participó del Tedeum Evangélico junto a Joel Olmos y Matías Toledo

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Primera y clara: Jara 37,3% frente a Kast 22,2% en primera vuelta, según La Cosa Nostra

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara lidera primera vuelta: 36% vs 25% de Kast y 20% de Matthei, según La Cosa Nostra

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Buscan ser la campaña de los pequeños aportantes: más de 700 personas ya aportaron a la campaña de Jeannette Jara

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara sigue primera (36%) y el voto pragmático podría acortar distancias en el balotaje, según La Cosa Nostra

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Criteria confirma la tendencia: Jeannette Jara lidera con 30%

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Reforma Previsional: cerca de 400 mil adultos mayores recibieron el alza de la PGU en septiembre, mientras Jara lidera en todas las encuestas

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano