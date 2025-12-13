“A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo que te meten”: Campeona Panamericana entrega su firme respaldo a Jeannette Jara

Evelyn «Gacela» Ortíz rompe el silencio: «Vengo de abajo y nada me doblega; por eso voto por Jeannette Jara»
La destacada atleta master chilena Evelyn Ortíz, conocida como «Gacela» y oriunda de Curicó, ha manifestado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Ortíz, reconocida por integrar el equipo chileno de relevo 4×200 que obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Indoor en Estados Unidos y por ser Campeona Panamericana en 200, 400 y 800 metros planos, utilizó su cuenta de X este 13 de diciembre para expresar su posición en la previa al balotaje.
En su publicación, la deportista fue contundente al declarar: «A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo q te meten por dar mi opinión, yo siempre haré lo q mi conciencia diga, xq cuando vienes de abajo, nada te puede doblegar… Voto @jeannette_jara xq representa el carácter y la experiencia q necesita Chile #JaraPresidentaDeChile».
La trayectoria de Evelyn Ortíz, quien también fue participante del programa «Mundos Opuestos», refleja perseverancia. Comenzó su carrera atlética en la adolescencia, pero al salir del colegio se vio obligada a darse una pausa porque no podía sostener una vida deportiva debido a una serie de obstáculos y dificultades. Esta experiencia de vida desde «abajo», como ella misma menciona, fundamenta hoy su respaldo a una candidatura que, a su juicio, encarna el carácter necesario para liderar el país.
