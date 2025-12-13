“A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo que te meten”: Campeona Panamericana entrega su firme respaldo a Jeannette Jara

Evelyn «Gacela» Ortíz rompe el silencio: «Vengo de abajo y nada me doblega; por eso voto por Jeannette Jara»

La destacada atleta master chilena Evelyn Ortíz, conocida como «Gacela» y oriunda de Curicó, ha manifestado públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Ortíz, reconocida por integrar el equipo chileno de relevo 4×200 que obtuvo medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo Máster Indoor en Estados Unidos y por ser Campeona Panamericana en 200, 400 y 800 metros planos, utilizó su cuenta de X este 13 de diciembre para expresar su posición en la previa al balotaje.

En su publicación, la deportista fue contundente al declarar: «A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo q te meten por dar mi opinión, yo siempre haré lo q mi conciencia diga, xq cuando vienes de abajo, nada te puede doblegar… Voto @jeannette_jara xq representa el carácter y la experiencia q necesita Chile #JaraPresidentaDeChile».

A pesar de los insultos, las ofensas y del miedo q te meten por dar mi opinión, yo siempre haré lo q mi conciencia diga, xq cuando vienes de abajo, nada te puede doblegar…

Voto @jeannette_jara xq representa el carácter y la experiencia q necesita Chile #JaraPresidentaDeChile — Evelyn GACELA Ortiz🏃‍♀️ (@EveFitCL) December 13, 2025

La trayectoria de Evelyn Ortíz, quien también fue participante del programa «Mundos Opuestos», refleja perseverancia. Comenzó su carrera atlética en la adolescencia, pero al salir del colegio se vio obligada a darse una pausa porque no podía sostener una vida deportiva debido a una serie de obstáculos y dificultades. Esta experiencia de vida desde «abajo», como ella misma menciona, fundamenta hoy su respaldo a una candidatura que, a su juicio, encarna el carácter necesario para liderar el país.

:



