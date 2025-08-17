A pesar del desafuero, Calisto anuncia candidatura independiente al Senado mientras Demócratas insiste en su “presunción de inocencia”

El diputado Miguel Ángel Calisto, fue desaforado el 4 de agosto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, tras una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por presunto «fraude al fisco». Tras la traba en las negociaciones entre Chile Vamos y Demócratas, el parlamentario asume una candidatura independiente al Senado, mientras su expartido insiste en defender su “presunción de inocencia”.

A pesar del desafuero, Calisto anuncia candidatura independiente al Senado mientras Demócratas insiste en su “presunción de inocencia”
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Calisto lanza candidatura independiente al Senado pese a desaforo en Aysén

El diputado Miguel Ángel Calisto anunció oficialmente este 18 de agosto de 2025 su candidatura al Senado como independiente por la región de Aysén. Mediante un comunicado en redes sociales dirigido «a la ciudadanía», el parlamentario renunció a las «cúpulas políticas de Santiago» y afirmó que su lealtad está «con la gente de Aysén», según informó El Divisadero. Pese a expresar gratitud hacia el Partido Demócratas, enfatizó que no antepondrá intereses partidarios.

Ver también / El desafuero de Miguel Ángel Calisto (Demócratas) acusado de fraude al fisco: Organización revela prontuario del diputado “salmonero”

Calisto fundamentó su decisión en su arraigo territorial y tres procesos eleccionarios previos donde obtuvo las «más altas mayorías regionales», cuya independiente surge tras su desaforamiento el 4 de agosto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, acusado de «fraude al fisco» en una querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según el texto, este proceso judicial —actualmente en apelación ante la Corte Suprema— le impidió sumarse a listas de partidos, forzándole a competir como independiente.

Previo al anuncio, el Partido Demócratas reiteró su apoyo a Calisto. La senadora Ximena Rincón defendió su «presunción de inocencia» y derecho a defensa en declaraciones recogidas por La Tercera: «Será la ciudadanía de Aysén […] quien decida si mantiene su confianza». Añadió que, de ser electo y luego declarado culpable, perdería el cargo, pero si es absuelto, «muchos deberán pedirle disculpas».

El escenario combina así la apuesta política del diputado —quien prioriza su vínculo con Aysén— y un marco legal pendiente. Mientras Calisto inicia la recolección de respaldos ciudadanos, su futuro parlamentario dependerá tanto de las urnas como del fallo definitivo de la Corte Suprema sobre su desaforo.

 

Relacionados

Seguel Alfredo

El desafuero de Miguel Ángel Calisto (Demócratas) acusado de fraude al fisco: Organización revela prontuario del diputado “salmonero”

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Luz verde a desafuero de diputado de Demócratas Miguel Ángel Calisto: Lo investigan por fraude al fisco

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Tras querella del CDE: Fiscalía pide desafuero de diputado Miguel Angel Calisto de Demócratas

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Tras desafuero de diputado Calisto: Senadora Fabiola Campillai pide discutir proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Con Lavín Jr. y Calisto, siete diputados son investigados por diversos delitos: Proyecto busca suspender dieta a desaforados

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Por fraude al Fisco: Consejo de Defensa del Estado se querella contra Miguel Ángel Calisto, diputado de Demócratas

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Parlamentarios desaforados: ¿Por qué les seguimos pagando?

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Comunidad Palestina en Chile criticó reunión de parlamentarios chilenos con legislador israelí vinculado a graves violaciones de DDHH

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Con almuerzo popular y comunitario: Senadora Fabiola Campillai entrega su respaldo a Jeannette Jara

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano