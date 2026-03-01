Acusan a Grok, la IA de Elon Musk en X, de generar desinformación sobre masacre en una escuela de Irán: Víctimas superan las 150

Una masacre en una escuela de Minab (Irán) deja más de 100 niñas muertas. Una campaña de desinformación en X, impulsada por perfiles afines a Trump y Netanyahu y usando respuestas de la IA Grok, afirmó falsamente que las imágenes eran de un ataque en Kabul en 2021.Agencias internacionales, entre ellas EFE Verifica desmiente el bulo con geolocalización y pruebas documentales.

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Masacre en escuela de Irán: Campaña de desinformación orquestada utiliza a Grok para negar la evidencia

Al menos 153 personas, en su mayoría niñas, murieron en un ataque ocurrido este sábado contra una escuela en la ciudad de Minab, al sur de Irán, según informó un fiscal local, publicó la BBC Mundo. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó enérgicamente el suceso, calificándolo como un «acto bárbaro» y «otra página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores», en clara referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Mientras las imágenes de la devastación se difundían globalmente, una campaña orquestada de desinformación emergió en la red social X. Numerosos usuarios, entre ellos perfiles identificados como afines a las políticas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, comenzaron a viralizar el mensaje de que las grabaciones eran antiguas o pertenecían a un atentado yihadista en Kabul en 2021, con el aparente objetivo de desviar la atención del crimen.

El epicentro de la desinformación fueron respuestas de Grok, la inteligencia artificial de X, que afirmaba sin pruebas que los vídeos correspondían a un ataque en la capital afgana. La herramienta, que muchos utilizan para contrastar información pese a sus limitaciones, no citó fuentes y, aunque en otras respuestas rectificó señalando que las imágenes sí eran de Irán, su algoritmo no priorizó la corrección, permitiendo que la versión falsa se viralizara.

Frente a esta ola de bulos, diversas agencias tuvieron que aclarar la situación, entre ellas la agencia EFE, a través de su unidad EFE Verifica,  quien publicó un análisis concluyente. Mediante geolocalización, se ha cotejado la fotografía del edificio destruido con la imagen satelital de Google Maps de la escuela en Minab, confirmando la coincidencia de puntos clave. Las imágenes distribuidas por EFE, facilitadas por las agencias iraníes Tasnim y Mehr, «sí corresponden con el bombardeo ocurrido en una escuela en Irán este sábado«, sentencia el informe, desmontando la narrativa falsa que las vinculaba con Kabul.

EFE Verifica subraya que este caso se suma a otros, como el de una fotografía del franquismo que Grok ubicó erróneamente en Estados Unidos, demostrando un patrón de «alucinaciones» y la falta de transparencia en las fuentes de esta IA. La unidad de verificación, adherida al Código de Buenas prácticas de la IFCN, pone a disposición del lector todas las fuentes para contrastar la información.

Para conocer todos los detalles de la verificación, incluyendo el cotejo de imágenes y mapas.

Ver en siguiente enlace el reporte completo de EFE Verifica a través de este enlace: 

No es Kabul en 2021, como dice Grok, estas imágenes son del ataque a Irán este 28 de febrero

Ver también publicación en X

