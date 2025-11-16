¿Adiós Kast? Candidato asegura que de no pasar a segunda vuelta será su última candidatura presidencial

José Antonio Kast anunció que si no pasa a segunda vuelta en las elecciones de 2025, será su última candidatura presidencial. Prometió apoyar a cualquier alternativa no oficialista y señaló que, desde una segunda línea, daría espacio a nuevos candidatos.

¿Adiós Kast? Candidato asegura que de no pasar a segunda vuelta será su última candidatura presidencial
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo
Versión PDF

José Antonio Kast condiciona su futuro político al resultado de la primera vuelta

En el marco de las Elecciones 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se presentó con un mensaje de tranquilidad y definiciones cruciales sobre su carrera política. Al llegar a votar al Colegio María Ana Mogas de Paine, Kast aseguró estar “con el mejor de los ánimos, muy tranquilo”, e instó a la ciudadanía a una participación respetuosa, según lo reportado por Diario UChile. Su llamado fue a la normalidad del proceso, señalando: “Mientras antes puedan ir a votar, mejor. Sean considerados con los vocales de mesa, que tienen que ser respetados por todos nosotros”.

En un análisis del clima social, el candidato vinculó la necesidad de unidad con los problemas que aquejan al país. Kast manifestó que “La ciudadanía espera unidad para enfrentar los problemas que aquejan a la ciudadanía. La mayoría de las personas les van a decir que tienen miedo con temas de droga, narcotráfico”. En este contexto, criticó duramente la continuidad del oficialismo, afirmando que “no le hace bien al país”, y destacó que “el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada”. Pese a las diferencias, se mostró optimista sobre la cohesión de la derecha, sosteniendo que “Lo que yo veo es que esa unidad se va a dar”.

Respecto a los posibles escenarios postelectorales, Kast adelantó su decisión personal y una drástica definición sobre su futuro. En declaraciones consignadas por Diario UChile, el líder republicano afirmó: “Si yo no paso a segunda vuelta -que creo que va a ocurrir- yo en el acto siguiente le daría el apoyo al que sea una lista distinta a la lista del gobierno que define el país”. Este pronunciamiento establece un claro apoyo a cualquier alternativa que no sea la del oficialismo, marcando su posición en el tablero político.

Finalmente, Kast realizó un anuncio que marca un posible punto de inflexión en su trayectoria. El candidato declaró de manera textual: “Si no salgo para la segunda vuelta, será la última elección presidencial en la que participe”. Precisando sus intenciones, añadió que, de concretarse ese escenario, continuaría colaborando “en una segunda línea” y que la política “debe darles espacio a nuevos candidatos”, poniendo así un potencial límite a su propia carrera presidencial.

Relacionados

Seguel Alfredo

“Kast no explica lo inexplicable”: Senadora Provoste acusa que candidato republicano tiene un  programa clandestino

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Primera y clara: Jara 37,3% frente a Kast 22,2% en primera vuelta, según La Cosa Nostra

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara lidera primera vuelta: 36% vs 25% de Kast y 20% de Matthei, según La Cosa Nostra

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara resiste y lidera: 27% en 1ª vuelta y en balotaje vencería a Parisi y Kaiser, según Criteria

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Jara manda en la presidencial: 37,5% y Kast queda a 13,6 puntos, según encuesta Studio Público

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Matthei por fuga de militantes de Chile Vamos a campaña de Kast: "Demuestra que no tienen ningún equipo propio"

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Jara no suelta la cima tras debate: 29% vs 27% de Kast, según Criteria

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Video revive en redes: El día que la asesora en seguridad de Kast no supo cuántas policías hay en Chile

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Hijo, hermanos, sobrinos: El clan Kast que se reparte las candidaturas al poder estatal en noviembre

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano