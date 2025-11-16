¿Adiós Kast? Candidato asegura que de no pasar a segunda vuelta será su última candidatura presidencial

José Antonio Kast condiciona su futuro político al resultado de la primera vuelta

En el marco de las Elecciones 2025, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, se presentó con un mensaje de tranquilidad y definiciones cruciales sobre su carrera política. Al llegar a votar al Colegio María Ana Mogas de Paine, Kast aseguró estar “con el mejor de los ánimos, muy tranquilo”, e instó a la ciudadanía a una participación respetuosa, según lo reportado por Diario UChile. Su llamado fue a la normalidad del proceso, señalando: “Mientras antes puedan ir a votar, mejor. Sean considerados con los vocales de mesa, que tienen que ser respetados por todos nosotros”.

En un análisis del clima social, el candidato vinculó la necesidad de unidad con los problemas que aquejan al país. Kast manifestó que “La ciudadanía espera unidad para enfrentar los problemas que aquejan a la ciudadanía. La mayoría de las personas les van a decir que tienen miedo con temas de droga, narcotráfico”. En este contexto, criticó duramente la continuidad del oficialismo, afirmando que “no le hace bien al país”, y destacó que “el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada”. Pese a las diferencias, se mostró optimista sobre la cohesión de la derecha, sosteniendo que “Lo que yo veo es que esa unidad se va a dar”.

Respecto a los posibles escenarios postelectorales, Kast adelantó su decisión personal y una drástica definición sobre su futuro. En declaraciones consignadas por Diario UChile, el líder republicano afirmó: “Si yo no paso a segunda vuelta -que creo que va a ocurrir- yo en el acto siguiente le daría el apoyo al que sea una lista distinta a la lista del gobierno que define el país”. Este pronunciamiento establece un claro apoyo a cualquier alternativa que no sea la del oficialismo, marcando su posición en el tablero político.

Finalmente, Kast realizó un anuncio que marca un posible punto de inflexión en su trayectoria. El candidato declaró de manera textual: “Si no salgo para la segunda vuelta, será la última elección presidencial en la que participe”. Precisando sus intenciones, añadió que, de concretarse ese escenario, continuaría colaborando “en una segunda línea” y que la política “debe darles espacio a nuevos candidatos”, poniendo así un potencial límite a su propia carrera presidencial.