Agrupaciones de familiares de ejecutados políticos rechazan proyecto que busca beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad

Agrupaciones de derechos humanos: «Exigimos a los parlamentarios que, por ética y responsabilidad democrática, rechacen este proyecto»

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y más de treinta organizaciones de derechos humanos emitieron una declaración pública de rechazo al proyecto de ley aprobado en general por el Senado que busca otorgar conmutación de penas y beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad. Las agrupaciones denuncian que esta iniciativa constituye «una estrategia de impunidad procesal impulsada por sectores de la derecha política» que, bajo pretextos de «avanzada edad» y «enfermedades crónicas», pretende que «asesinos, torturadores y violadores de Derechos Humanos» abandonen los recintos penales para cumplir sus condenas en sus hogares.

Las organizaciones advierten que el proyecto vulnera el ordenamiento jurídico internacional, señalando que «el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen con claridad que los beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad son inadmisibles». En la declaración, las agrupaciones recuerdan que las familias aún desconocen el paradero de 1.092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados, mientras «los criminales a quienes se intenta beneficiar no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información».

«Resulta una aberración pretender que dolencias propias de la vejez, como la hipertensión o la diabetes, se transformen en justificación para que genocidas y otros criminales eludan la acción de la justicia», sostiene el documento. Las agrupaciones exigen a los parlamentarios rechazar esta iniciativa, afirmando que «la memoria de nuestras y nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos exige una justicia que no se doblegue ante intereses políticos particulares».

La declaración completa, que incluye el respaldo de más de treinta organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el país, puede ser revisada en su integridad a continuación:

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), ante la reciente aprobación en general por parte del Senado del proyecto de ley que busca otorgar conmutación de penas y beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes durante 52 años han mantenido un pacto de silencio respecto de la verdad de los abominables crímenes cometidos y han reivindicado permanentemente el golpe civil-militar, y considerando que las familias aún desconocen el paradero de sus seres queridos, entre ellos 1.092 detenidos desaparecidos y 377 ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados, declara lo siguiente:

Esta iniciativa constituye una estrategia de impunidad procesal impulsada por sectores de la derecha política, particularmente de RN, la UDI y la ultraderecha, que hoy pretenden relativizar el horror y el terrorismo de Estado. Bajo los pretextos de la “avanzada edad” y las “enfermedades crónicas”, se busca que asesinos, torturadores y violadores de Derechos Humanos, responsables de algunos de los crímenes más atroces cometidos durante la dictadura civil-militar, abandonen los recintos penales para cumplir sus condenas en la comodidad de sus hogares.

Resulta una aberración pretender que dolencias propias de la vejez, como la hipertensión o la diabetes, se transformen en justificación para que genocidas y otros criminales eludan la acción de la justicia y la efectividad de las condenas impuestas por los tribunales.

Denunciamos que este proyecto vulnera el ordenamiento jurídico internacional y las obligaciones que el Estado de Chile ha contraído. Tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen con claridad que los beneficios carcelarios desproporcionados para criminales de lesa humanidad son inadmisibles, pues vacían de contenido las sentencias y constituyen una forma de denegación de justicia. Un Estado que debilita el cumplimiento efectivo de las penas incurre en un grave retroceso democrático y traiciona su compromiso con la verdad.

A más de cinco décadas de los hechos, las familias seguimos luchando incansablemente por la justicia que nos ha sido negada. Los criminales a quienes se intenta beneficiar no han mostrado arrepentimiento alguno ni han entregado información que permita dar con el paradero de nuestros familiares detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Otorgarles la libertad implica someter nuevamente a las víctimas a una revictimización permanente y prolongar un duelo que el Estado tiene el deber de reparar.

Finalmente, manifestamos nuestro rechazo categórico a los impulsores de este tipo de proyectos, representados por figuras como el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, cuyas iniciativas colisionan frontalmente con los estándares internacionales de Derechos Humanos. La promoción de la impunidad inhabilita ética y políticamente cualquier pretensión del señor Chahuán de representar a nuestro país en el extranjero, considerando que se evalúa su eventual designación como futuro embajador en México.

Exigimos a los parlamentarios que, por ética y responsabilidad democrática, rechacen este proyecto. La memoria de nuestras y nuestros detenidos desaparecidos y ejecutados políticos exige una justicia que no se doblegue ante intereses políticos particulares y que reafirme que el “Nunca Más” constituye la base ética y moral de nuestra sociedad.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos de La Serena

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillan

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Los Ángeles

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Parral

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia.

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Paine

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Región de la Araucanía.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Calama.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Valparaíso

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Osorno

Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique

Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Mulchén

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido y Ejecutados Políticos de Puerto Montt

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos de Desaparecidos de Antofagasta

Colectivo 119 de Familiares y Compañeros Mujeres por la Memoria y la Vida

Agrupación de Victimas de DDHH de San Carlos

Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta

Colectivo Regional de DDHH Gonzalo Muñoz Otárola de Rancagua

Corporación Casa Varas Mena 417 SJ

Sitio de Memoria y Resistencia Corporación Memoria Borgoño.

ONG. Renacer PRAIS de Nuble

Secretaria de Memoria y derechos Humanos de la Universidad de Chile

Colectivo de memoria y Derechos Humanos de la Universidad Católica

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC)

Observadores Defensores de Derechos Humanos Cascos Azules Observatorio por el Cierra de la Escuela de las America

Equipo Jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos