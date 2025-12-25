Denuncian aislamiento extremo de comuneros mapuche recluidos en cárcel de Coronel

Acusan que cinco detenidos sufren encierros de 22 horas diarias sin haber enfrentado un juicio en cárcel de Concepción.

Esta semana fueron denunciadas las precarias condiciones carcelarias que enfrentan cinco integrantes del pueblo lavkenche en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío. Los afectados se encontrarían bajo un estricto régimen de aislamiento e incomunicación desde hace meses, a pesar de que todavía no enfrentan un juicio correspondiente y mantienen su condición de imputados bajo prisión preventiva.

Según un comunicado, los comuneros permanecen encerrados 22 horas al día en sus celdas, con un tiempo mínimo de salida al patio y restricciones severas para contactar al exterior. Esta situación fue calificada por sus defensores como una «institucionalización del castigo previo», acusando a Gendarmería de Chile de sobrepasar sus atribuciones y violar tratados internacionales sobre el trato a prisioneros.

Señalaron que este régimen es discriminatorio y busca quebrar la voluntad de los Prisioneros Políticos Mapuche (PPM), también apuntaron a que estas medidas de seguridad extrema afectan la salud mental de los internos y dificultan la preparación de sus defensas legales. Al no existir una sentencia firme, sostienen que el Estado está aplicando una condena anticipada mediante el encierro punitivo, ignorando el principio de presunción de inocencia y los derechos básicos de cualquier persona privada de libertad.

Ante este escenario, las comunidades y lov mapuche del Meli Witxan Mapu hicieron un llamado a la «movilización y rearticulación» para visibilizar lo que ocurre dentro de los muros del penal de Concepción. La demanda central es el «cese inmediato del régimen de aislamiento» y que se garantice un trato digno acorde a los estándares de derechos humanos vigentes.

Auka Castro, werken de los presos políticos mapuche declaró a El Ciudadano desde Arauco que «5 presos políticos mapuche se encuentran en una situación de encierro de 22 horas al día y también comunicados de los demás comuneros». Agrega que «ellos se encuentran en esta situación básicamente porque las causas por las que están siendo imputados son de alta connotación pública, pero aún no se ha llegado a ningún veredicto o ningún tipo de condena».

Castro también declara que entienden que «se busca generar un castigo previo para nuestros hermanos lo cual nos tiene bastante preocupados y lamentablemente por esta situación las comunidades han anunciado que se movilizarán para exigir un trato digno y normal que debiese recibir cualquier imputado en este país».

Sumado a lo anterior, el werken denuncia que se les ha querido imponer el uso de uniforme, a pesar de que como presos políticos mapuche pueden usar su trarilonko (cintillo de cabeza) y su makuñ (manta mapuche). Por eso han sido castigados hasta doce veces. Por esta situación se denuncia una discriminación a los presos mapuche que no aplica para evangélicos u otras identidades.

El caso alerta a los sectores que monitorean la situación de la Macrozona Sur, donde la prisión preventiva prolongada se vuelve una constante en causas relacionadas con el conflicto territorial y demuestran un trato discriminatorio en contra de los presos mapuche.