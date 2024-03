«¡Alcalde, no me agarre!»: Video revela repugnante abuso sexual sufrido por la modelo Sandy Boquita a manos del alcalde de Colbún

Polémica causó este lunes un reportaje de Chilevisión Noticias exponiendo el abuso sexual sufrido por la modelo argentina Sandy Staniscia -también conocida como Sandy Boquita- a manos del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, durante un evento discotequero celebrado en 2014.

Los hechos ocurrieron en junio de dicho año, en una actividad realizada en la discoteque Entretermas en el marco del Día del Padre, la cual contó con la participación de la modelo trasandina además de la exchica reality Kathy Contreras.

Tras el evento, Sandy Boquita acusó públicamente a Pedro Pablo Muñoz de acoso y abuso sexual, asegurando que lE había agarrado de la cintura para luego tocarle el trasero. Sin embargo, debido a que el edil había ordenado a los asistentes apagar sus teléfonos celulares, Staniscia nunca pudo acreditar sus acusaciones.

«Era mi palabra contra la de una persona que es obviamente más poderosa y quedó en la nada. En el fondo, uno tiene que aguantárselas y dejar que pase el abuso por parte de una autoridad. Yo me metí adentro del camarín y Kathy Contreras me decía ‘tienes que contarlo’ (…) Lloraba de impotencia», aseguró la modelo.

«En ese momento, mucha gente me escribió por Facebook y me dijo la verdad: que sí hay gente que tiene videos, pero le tienen miedo (al alcalde)«, agregó.

Finalmente, luego de diez años buscando evidencia para demostrar el abuso perpetrado por Muñoz, la argentina pudo acceder a una grabación que muestra el momento exacto en que el alcalde comienza a agarrarla pese a sus gritos pidiéndole que la suelte.

«Yo le digo que no me agarre los glúteos y él dale y yo le subo las manos para que no me agarre nada», dice Sandy al micrófono en el video, para luego gritar: «No alcalde, no me agarre ¡así no!».

Tras la difusión del video, Sandy Boquita agradeció a aquellos que creyeron en su testimonio y la apoyaron ante el abuso sufrido:

«Después de 10 años, salió a la luz el video que nadie mostraba por miedo. Agradezco a la gente que en su momento confió en mi palabra, a los que me apoyaron en silencio, pero no decían nada por temor. Esto deja una enseñanza. No juzgar a la víctima, no hay motivo justificable para un agresor de este tipo», reflexionó.