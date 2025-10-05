Alcalde Tomás Vodanovic lideró puerta a puerta por Jeannette Jara en Maipú

Tomás Vodanovic encabeza puerta a puerta en Maipú en apoyo a Jeannette Jara

El edil aseguró que «pudimos salir a conversar con nuestros vecinos para dar a conocer las propuestas de nuestra candidata».

Con la presencia del alcalde Tomás Vodanovic, cientos de voluntarios de la candidata presidencial, Jeannette Jara, realizaron este sábado una jornada de puerta a puerta en la comuna de Maipú.

«Hoy desarrollamos un importante puerta a puerta en Maipú, junto a más de 200 voluntarios y voluntarias por Jeannette Jara, donde pudimos salir a conversar con nuestros vecinos para dar a conocer las propuestas de nuestra candidata, pero también recoger los principales anhelos, inquietudes, sueños y también frustraciones para poder seguir fortaleciendo el carácter territorial de esta campaña y empujar, junto con Jeannette Jara, los cambios que tanto Maipú como todo Chile necesitan», aseguró Tomás Vodanovic.

En la oportunidad, los voluntarios compartieron junto a los vecinos de Maipú, los principales lineamientos de la candidata, en torno a un crecimiento inclusivo, seguridad y mejoras en las condiciones de salud.