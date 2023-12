Alcalde Vodanovic le puso la lápida al estado de emergencia comunal decretado por Rodolfo Carter: «Responde más a una lógica televisiva que a una lógica de política pública»

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se mostró crítico del denominado «estado de emergencia comunal» que han decretado algunos ediles de la Región Metropolitana en sus respectivas comunas. Vodanovic también descartó aplicar dicha medida en Maipú, asegurando que responde a una lógica «televisiva» y no de política pública.

En entrevista con ADN Radio, el alcalde recordó que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ya advirtió hace unos días que el «estado de emergencia comunal» no existe a nivel legal ni jurídico y, por lo tanto, ediles como Rodolfo Carter o José Manuel Palacios no pueden ejercer funciones policiales en sus comunas.

«Ese tipo de llamados responde más a una lógica televisiva que a una lógica de política pública. No tiene ningún correlato en la realidad», señaló Vodanovic.

«(El estado de emergencia comunal) es una figura que no existe, lo dijo el propio contralor. No creo que altere en algo el trabajo que nosotros estamos realizando a diario por la seguridad de la comuna (…) No necesitamos declarar emergencias para establecer la seguridad como una prioridad en Maipú«, señaló Vodanovic, agregó.

Si bien el edil aseguró que existe «una angustia muy grande por parte de las personas» debido a la inseguridad y la delincuencia, agregó que el Estado debe responder a través de políticas públicas serias, como la construcción de los presupuestos comunales a fin de año y el trabajo coordinado con las policías y la fiscalía.

«Las respuestas tienen que ir por el lado del trabajo serio, responsable y con base en evidencias y no en uso de pirotécnicos que puede sonar bien en algún titular, pero no tiene ningún correlato en la seguridad de nuestros vecinos», sentenció.