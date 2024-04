Alcaldesa Carolina Leitao renuncia a la Democracia Cristiana tras 32 años de militancia: «Ya no miramos de la misma manera»

La decisión de Leitao ocurre luego de que la Democracia Cristiana optara por inscribir a las primarias municipales a la concejala Ximena Llamín en desmedro de José Ruiz, quien no militaba en la colectividad pero tenía el apoyo de la alcaldesa. "No fui escuchada o quizás el partido no logró entender lo que significa el proyecto Peñalolén", señaló la edil.