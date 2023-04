Alejandra Placencia sobre polémica ley Naín-Retamal: «Lo que hace no es proteger, es desregular»

La diputada Alejandra Placencia (PC) se refirió en duros términos a la ley Naín-Retamal impulsada por el Gobierno del presidente Gabriel Boric en conjunto con Chile Vamos, asegurando que es una iniciativa «mal hecha» que pone en riesgo no solo a la institución de Carabineros, sino que a toda la ciudadanía.

En el programa Contigo en la Mañana de Chilevisión, la parlamentaria comunista se refirió a los resultados de la encuesta Cadem, la cual arrojó que el 95% de los encuestados estaba de acuerdo con que los Carabineros utilicen su arma de servicio frente a situaciones de violencia extrema.

Consultada al respecto, la parlamentaria también se mostró a favor de dicha afirmación, pero señaló que la legislación actual ya contempla el uso proporcional de la fuerza por parte de la institución policial.

«Este artículo en particular lo que hace no es proteger, es desregular, y cuando tú desregulas las instituciones del Estado que tienen el uso monopólico de las armas, lo que haces es ponerlas en riesgo. Cuando las leyes están mal hechas no solo vas a poner en riesgo la legitimidad de la institución policial, sino que vas a poner en riesgo a la propia ciudadanía, porque el accionar de ese policía posteriormente podría verse ampliamente cuestionado y con ello la institución completa», declaró la legisladora.

«Regular el uso de uso de la fuerza es darle claridad a la institución policial para que haga su trabajo con respaldo y no quede su accionar al arbitrio de quien investiga ni quede en la duda respecto a si está o no usando bien su arma de servicio al momento de un operativo en la calle», agregó.

En ese sentido, Placencia recalcó que el apoyo a Carabineros no pasa por entregarle competencias cuestionadas por organismos internacionales, como plantea la ley Naín-Retamal, sino por otorgarle a la institución «un marco regulatorio claro con estándares internacionales en materia de derechos humanos, para que ésta sea incuestionable al momento de estar en la calle, con indumentaria y herramientas que le permitan hacer bien su trabajo en términos operativos».

«Necesitamos instituciones policiales fuertes, instituciones policiales respaldadas no solo políticamente, sino que también en términos de su profesionalización, de sus recursos y que tengan capacidades para poder actuar sobre los nuevos tipos de criminalidad que tiene nuestro país», sentenció la diputada.