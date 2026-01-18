Alerta Roja en Ñuble, Biobío y Araucanía por incendios forestales y decenas de llamados SAE para evacuar   

Alerta Roja: Focos simultáneos en comunas de Ñuble y Biobío

Una compleja y extensa cadena de incendios forestales afecta desde la noche del sábado 17 de enero a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, forzando la evacuación de decenas de vecinos, consumiendo viviendas y llevando a las autoridades a declarar Alerta Roja en múltiples comunas.

La magnitud de la emergencia, con más de 18 siniestros activos reportados solo en Ñuble y Biobío, ha motivado la solicitud formal de un Estado de Emergencia Regional para Ñuble, según informó el alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, en su calidad de presidente de la Asociación de Municipalidades del Laja Diguillín.

La Oficina Nacional de Emergencia (SENAPRED) ha mantenido una emisión constante y detallada de alertas de evacuación a través de su sistema SAE (Sistema de Alerta de Emergencia). Entre las 22:01 y las 00:16 horas, los llamados a evacuar se sucedieron para sectores de las comunas de Concepción (Puente 1, Lotato), Tomé (San José), Hualqui (Pichaco), Quillón (El Casino, El Ciénago), Ránquil (El Galpón, Rahuil Bajo) y Penco (Villa Rica, Villa Alegre, Lord Cochrane, Villa Italia, Villa Renacer, Vipla). La institución reitera el llamado a actuar con calma, acatar las indicaciones oficiales y no olvidar a las mascotas durante la evacuación.

Ver reporte de SENAPRED, CONAF y Subsecretaría del Interior

Autoridades entregan información sobre incendios forestales en centro sur del país https://t.co/wodQPoKndj — SENAPRED (@Senapred) January 18, 2026

En la Región de Ñuble, la situación es particularmente crítica. El alcalde Renán Cabezas precisó a medios locales que existen al menos 13 incendios en combate en forma simultánea en comunas como El Carmen, Pinto, San Ignacio, Quillón, Coihueco, Ránquil y San Nicolás, donde ya se registran viviendas siniestradas. “Encontramos prudente que el Delegado Presidencial Regional de Ñuble evalúe la posibilidad de decretar Emergencia Regional”, declaró Cabezas, según publicación de La Discusión, subrayando la necesidad de una respuesta articulada y rápida ante la magnitud de los siniestros y el alto riesgo para la población.

En paralelo, SENAPRED extendió la Alerta Roja por incendio forestal a las comunas de Concepción y Penco en el Biobío, y a la comuna de Lumaco en La Araucanía. Asimismo, se amplió la cobertura de una Alerta Roja por calor extremo para toda la Región de La Araucanía, un factor climático que potencia el riesgo de generación y propagación de nuevos focos. Esta combinación de calor intenso y múltiples incendios activos configura un escenario de extrema peligrosidad.

La crisis se manifestó con crudeza en el sector Puente 1, camino a Florida en Concepción, donde las llamas alcanzaron viviendas, resultando en pérdidas materiales confirmadas. Los reportes preliminares indican que, entre las regiones de Ñuble y Biobío, las alertas de evacuación emitidas superan la treintena, afectando a una geografía extensa y diversa que va desde áreas periurbanas hasta zonas rurales, sobrecargando la capacidad de respuesta de bomberos, Conaf y otros organismos de emergencia.

Ver panorámica de incendios en el Biobío y Gran Concepción (RESUMEN / Penco Noticias)

Avance descontrolado de incendio forestal en el Biobío y el Gran Concepción. Se mantienen focos en comunas como Florida y Penco. En el video pueden ver vista de dron desde Lirquen.



Video Gentileza de Penco Noticias#Incendioforestal pic.twitter.com/ZFhXwGgNcV — Resumen (@rsumen) January 18, 2026

Frente a esta situación, el llamado de las autoridades a la población es unánime y urgente: mantenerse informada a través de canales oficiales, tener preparado un kit de emergencia, establecer planes familiares de evacuación y acatar sin demora cualquier orden de desplazamiento preventivo o obligatorio emitida por SENAPRED. La prioridad absoluta es preservar la vida de las personas.

Mientras los equipos de combate trabajan en múltiples frentes, la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente las altas temperaturas y el viento, será determinante en las próximas horas.

El 75% de los incendios forestales son evitables

El Subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y el Director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, realizaron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana frente a la prevención de incendios forestales. Según cifras de CONAF, de los 2.619 incendios registrados en el periodo actual, el 75% corresponde a acciones negligentes que pudieron haberse evitado.

«Más de 1.000 incendios podrían haber sido evitados solamente en esta temporada», señaló el Subsecretario Ramos, agregando que la Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF ha pesquisado estos eventos y los ha entregado a la justicia y las policías para iniciar procesos contra quienes causaron estos siniestros por negligencia.

El director ejecutivo de CONAF, Rodrigo Illesca, detalló que la gran mayoría de estos incendios forestales son producidos por el uso de herramientas que generan chispas (como galleteros, esmeriles y soldadoras) y por la quema de basuras al aire libre. «Basta que salte una chispa para generar un incendio que puede derivar en la pérdida de vidas, infraestructura y naturaleza», enfatizó.

Las autoridades recordaron casos concretos de la temporada 2024-2025 en las provincias de Melipilla y Cauquenes, donde faenas agrícolas y trabajos con tractores provocaron incendios que quemaron cientos o miles de hectáreas y obligaron a evacuar hogares. «Las personas causantes de esos incendios están rindiendo cuentas frente a la justicia», advirtió Ramos.

Campaña preventiva