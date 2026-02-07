“Allende la Cordillera”: llega a Valparaíso el proyecto musical que hermana las raíces de Chile y Argentina

“Allende la Cordillera”: Conciertos en Valparaíso hermanan la música de Chile y Argentina

El músico y guitarrista chileno Mauricio Gutiérrez y la cantora argentina Silvia Ranalli unirán sus voces en una propuesta que tributa lo más destacado del canto de ambos pueblos. La gira del dúo en la ciudad puerto contempla tres conciertos: el 31 de enero en el Museo a Cielo Abierto (Cerro Bellavista), el 7 de febrero en La Pará Kultural (Barrio Puerto) y el 13 de febrero en La Colombina (Cerro Alegre).

“Allende la Cordillera: un canto de pueblos hermanos” es un proyecto que nace del encuentro en Argentina del músico y guitarrista chileno Mauricio Gutiérrez y la cantora argentina Silvia Ranalli. Tuvieron sintonía inmediata en un homenaje a Violeta Parra organizado por Silvia en su propia casa en Buenos Aires y se embarcaron en una aventura musical que los reencuentra en una gira por Chile, con conciertos en Santiago y Valparaíso.

En Valparaíso el dúo se presentará el sábado 7 de febrero, a las 21.00 horas, en La Pará Kultural (Serrano 452, Barrio Puerto), y el viernes 13 de febrero, a las 19.00 horas, en el café La Colombina (Pasaje Apolo 91, Cerro Alegre). Antes, el sábado 31 de enero, a las 18.30 horas, ambos participarán en el concierto de cierre de la Feria del Libro “Mujeres en Tinta” (Anfiteatro Museo a Cielo Abierto, Cerro Bellavista).

El proyecto recoge un repertorio de hermosas canciones que atraviesan la historia de la música de ambos países hermanos. En formato de dúo con con voz femenina y masculina más guitarra (y algunas intervenciones con percusión), el concierto recorrerá géneros musicales propios de la diversidad sonora de Argentina y Chile, tales como la zamba, el tango, la chacarera, la milonga, el vals, la tonada y la cueca.

“Es una idea conjunta para convocar los sonidos de nuestras raíces. Raíces que se fundan en este continente históricamente castigado y que hoy más que nunca necesita sostenerse, como nos gusta decir, apoyados en esa enorme columna vertebral que es nuestra cordillera. No un límite que nos separa, sino una fuerza que nos une y sostiene”, dice al respecto Silvia Ranalli, que viaja directamente desde Berazategui, provincia de Buenos Aires, al puerto principal.

Por su parte, el músico Mauricio Gutiérrez, que estuvo radicado en Buenos Aires entre 2018 y 2022, señala que la relevancia del proyecto se entiende “como una necesidad de revalorizar el canto latinoamericano en un contexto actual de urgencia. Urgencia del abrazo que nos una del canto que al mismo tiempo nos conmueva y nos fortalezca. Que nos permita desde el arte y la cultura construir una resistencia creativa y lúcida frente a estos tiempos oscuros que acontecen”.

Una sección especial del programa está dedicada a Violeta Parra. Se amalgama el gran respeto y admiración que guarda la cantora argentina por la obra artística de la cantora mayor de Chile, a quien interpreta en sus presentaciones en Argentina, y encuentra en Mauricio Gutiérrez a un eximio intérprete de las piezas instrumentales de Violeta para guitarra solista. Unidos para sentirla, cantarla y vivirla.

Ambos conciertos serán precedidos por un saludo musical con un breve tributo al destacado músico y referente de la Nueva Canción Chilena, Rolando Alarcón.

Conciertos “Allende la Cordillera” en Valparaíso:

Sábado 7 de febrero, 21.00 horas

La Pará Kultural (Serrano 452, Barrio Puerto)

Saludo musical: Mini tributo a Rolando Alarcón

Entradas: $6.000 (2 x $10.000)

Viernes 13 de febrero, 19.00 horas

La Colombina (Pasaje Apolo 91, bajo el Paseo Yugoslavo, Cerro Alegre).

Saludo musical: Mini tributo a Rolando Alarcón.

Entradas: $6.000 (2 x $10.000)

Reservas para ambos conciertos: +56 9 896 16 11 [email protected]

Otras fechas:

Sábado 31 de enero, 18.30 horas

Concierto de cierre Feria del Libro “Mujeres en Tinta” (Anfiteatro Museo a Cielo Abierto, Cerro Bellavista).

Entrada liberada (sin reserva ni inscripción previa).

Jueves 5 de marzo, 19.30 horas

Restaurant A Lo Roto (Maturana 516, Barrio Brasil, Santiago).

Entradas: $8.000 ($7.000 preventa)

Reservas: +56 9 3584 4061

Reseñas:

Mauricio Gutiérrez (Chile)

Intérprete en guitarra clásica y guitarra popular. Desde temprana edad desarrolló un

un fuerte vínculo con el repertorio de la música popular. Más tarde cursó estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad de Chile, titulándose como guitarrista.

Tiene más de 30 años de experiencia en formación y enseñanza de guitarra clásica y popular en talleres y academias de música y cuenta con un manejo de amplio repertorio tanto de música clásica como de música popular, y en la creación de canciones.

En 2009 editó y produjo su primer disco solista como cantautor, titulado “Última estación”. Fue guitarrista de los grupos Barroco Andino y Los Chinganeros, y del proyecto “Gabriela apasionada”, junto a la intérprete Isabel Aldunate. Formó parte del disco “Después de vivir un siglo”, en homenaje a Violeta Parra realizado por artistas chilenos y argentinos con ocasión del centenario del nacimiento de la creadora universal.

En 2018 obtuvo una beca para estudiar con el maestro Juan Falú en Buenos Aires. Ha participado en diversos proyectos musicales y ha acompañado a artistas como Cecilia Todd, Marta Gómez, Elizabeth Morris, Manuel García, Nano Stern, entre otros. Estuvo radicado en Buenos Aires entre 2018 y 2022. Actualmente vive en Chile.

Silvia Ranalli (Argentina):

Cantora de música popular y diseñadora gráfica formada en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un recorrido que cruza el canto, la escena, la investigación sonora y el trabajo colectivo. Comenzó a cantar en los Talleres de Cultura de la Municipalidad de Berazategui, su ciudad. Desde entonces, el canto se convirtió en un territorio de exploración. Su camino artístico está profundamente ligado a la música popular argentina, latinoamericana y al canto con caja.

Integra y ha integrado diversos proyectos musicales, corales y escénicos. Desde 2022 compartió escenario con grandes artistas y referentes argentinos como Juan Quintero, Juan Falú, Carlos Aguirre, Sofía Viola, Luciana Jury, Duratierra y el Trío Ventana (Uruguay).

En 2015 fundó junto a Camilo Ruiz el proyecto QUIPU Música Popular, al que luego se sumaron Vivian Grätz y Ricardo Devitt. Con ese proyecto está a punto de lanzar un segundo disco que incluye temas de su autoría. Desde 2023 forma parte del elenco de la obra teatral-musical Luna Kakana, premiada en Argentina.

En los últimos años ha realizado presentaciones y residencias artísticas en Chile (con Francesca Ancarola), fortaleciendo un lazo artístico y cultural que hoy se materializa en esta gira.