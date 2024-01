Amnistía Internacional: “Formalización de Yáñez, una buena señal entre tantas malas”

“Formalización de Yáñez, una buena señal entre tantas malas”

Ilsen Jara, directora de Comunicaciones de Amnistía Internacional Chile, señaló a través de una columna de opinión: “Es un hito para el país y las víctimas. El llamado a formalizar a altos mandos y ex mandos de Carabineros es una buena señal del Estado de Chile tras una seguidilla de malas señales dadas por la institución policial. El serio y persistente trabajo de la Fiscalía Regional Centro Norte permitirá que Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate sean formalizados el próximo 7 de mayo”.

También indicó la directivo del organismo de DDHH: “Ricardo Yáñez se desempeñaba como director de Orden y Seguridad durante las protestas de 2019 y actualmente es el general director de Carabineros. El segundo es quien tuvo este mismo cargo durante el estallido social y el tercero es un general en retiro y ex subdirector de la institución. Cada uno de ellos, desde sus determinantes cargos, pudieron haber evitado las consecuencias dramáticas e irreversibles que dejó a personas muertas, mutiladas y violentamente afectadas, pero lamentablemente no fue así”.

Jara, señala asimismo: “Hoy a más de cuatro años de los hechos, la querella por responsabilidad de mandos presentada por entidades de la sociedad civil desencadena en una formalización que da una cuota de esperanza a un país que conoce mucho de impunidad (…) Entre las malas señales que hemos visto a lo largo de este caso está la insistente falta de colaboración del general Ricardo Yáñez en la investigación. En al menos siete oportunidades no compareció a declarar y cuando asistió hizo uso de su derecho a guardar silencio”, recordó la comunicadora.



Agregó: “Hay que recordar también que en marzo del año pasado realizó afirmaciones que podrían cruzar la línea de la deliberación cuando interpeló al congreso para que legislara de una determinada manera, y mencionó que las policías no podían estar bajo el escrutinio o cuestionamiento de la Fiscalía ni de ninguna otra autoridad”.

Afirmó también: “Sin duda son malas señales, pues resulta cuestionable que el máximo jefe policial haya actuado de esa manera cuando es él quien debe dar el ejemplo y garantizar que los integrantes de su institución cumplan sus deberes de servicio y obligaciones como auxiliares de la justicia penal. Así como el general Yáñez debe sancionar incumplimientos de sus subordinados, él y los otros mandos de Carabineros deben rendir cuentas por sus acciones u omisiones. En esta ocasión les tocará afrontar la justicia por su rol en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional con que se reprimieron las protestas masivas de 2019”.

“Amnistía Internacional ha sido enfática y se ha mantenido firme en la convicción de que las investigaciones no se pueden agotar en quienes apretaron el gatillo, deben escalar hasta donde sea necesario (…) La organización documentó las violaciones de derechos humanos en su informe “Ojos sobre Chile”, el cual puso en evidencia que los mandos y ex mandos que pronto serán formalizados sabían de lo que estaba ocurriendo a través de información pública y oficial. Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas o el uso de lanzagranadas”, aseveró Ilse Jara.

Agregó: “Sin embargo, los mandos estratégicos demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y que los casos de trauma ocular seguían aumentando. Este es un ejemplo entre muchos otros abusos cometidos durante ese periodo (…) En tanto, en 2022 Amnistía Internacional presentó un nuevo informe a la Fiscalía Nacional con una recopilación de estándares internacionales respecto de la responsabilidad penal por omisión de los mandos de Carabineros. Luego representantes de la organización declararon durante la investigación presentando más antecedentes. Y a fines del año 2023 el organismo de derechos humanos movilizó a sus simpatizantes a nivel global para instar a la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte a que formalizara a los mandos de Carabineros si existían pruebas suficientes para aquello”.

Finalmente, anheló: “Hoy cuando ya está anunciada la formalización se espera que se avance hacia el procesamiento y juicio de todas aquellas personas responsables de los crímenes cometidos, esto bajo todas las garantías del debido proceso y juicio justo como corresponde siempre. Las graves violaciones a los derechos humanos no pueden quedar en la impunidad y esa es una señal para nuestro país y para toda América Latina”.

Amnistía Internacional: La imputación de Ricardo Yáñez, Mario Rozas y otro alto mando de Carabineros es un hito en el camino hacia la verdad y la justicia

Amnistía Internacional celebra la imputación presentada hoy por la Fiscalía Regional Centro Norte en contra de tres altos mandos y ex mandos de Carabineros, por el papel que habrían desempeñado en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional, en que Carabineros de Chile reprimió las protestas masivas ocurridas en Chile a fines de 2019.

La imputación se formalizó en contra del actual general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien durante las protestas de 2019 se desempeñaba como director de Orden y Seguridad; Mario Rozas, ex general director de la institución; y Diego Olate, general en retiro y ex subdirector, por su presunta responsabilidad como altos mandos de la institución.

Amnistía Internacional valora este paso como un avance hacia la justicia por las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas durante la respuesta a las protestas.

“La formalización del general Ricardo Yáñez por su eventual responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, y de otros altos mandos de Carabineros, constituye una medida imprescindible para avanzar en la lucha contra la impunidad de altas autoridades en Chile, enquistada durante décadas, y a favor de la justicia por miles de víctimas”, dijo Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile.

Amnistía Internacional aportó a esta investigación antecedentes relativos a la violación generalizada del derecho a la integridad física ocurrida entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, documentadas en el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando en el estallido social”. En particular, este informe evidenció cómo, a través de órdenes tácitas u omisiones deliberadas, distintos mandos de Carabineros —incluido el actual General Director y entonces Director de Orden y Seguridad— habrían implementado una estrategia para silenciar las protestas donde destacó el uso indiscriminado e indebido de escopetas cargadas con munición altamente lesiva, dejando miles de personas heridas y más de 400 personas con trauma ocular.

“La solicitud de imputación de varios mandos y ex mandos de Carabineros, cuya decisión habría sido asumir miles de lesionados y la discapacidad de cientos de personas como un mal necesario para terminar con las protestas, tiene el potencial de abrir una nueva era en la lucha contra la impunidad y la no repetición de violaciones de derechos humanos en Chile. Esperamos que a la celebración de la audiencia de imputación le siga el procesamiento y juicio de todas aquellas personas responsables por el sufrimiento de miles, con todas las garantías del debido proceso y juicio justo para garantizar plenamente el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Reiteramos que la justicia no sólo debe perseguir a quien apretó el gatillo sino también a quien dio la orden o no hizo lo necesario para evitar las graves violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo en el país. La formalización de la investigación anunciada hoy es un paso fundamental que honra la lucha por más derechos de todas las víctimas del estallido social. Toda la línea de mando debe rendir cuentas por sus acciones y omisiones en ese periodo tan difícil y transformador de nuestra historia reciente”, concluyó Rodrigo Bustos.

