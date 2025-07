Amnistía Internacional por Gaza: “Obligar a morir de hambre o por disparos no es una respuesta humanitaria”

Gaza: Más de 500 personas palestinas han sido asesinadas y casi 4.000 han resultado heridas sólo por intentar acceder a alimentos

La población palestina en Gaza enfrenta una situación desesperada: morir de hambre o arriesgarse a ser asesinados al intentar conseguir alimentos. En menos de cuatro semanas, más de 500 personas han muerto y 4.000 han resultado heridas en medio de una distribución de supuesta “ayuda humanitaria” bajo un caótico control militarizado. Amnistía Internacional acusa a las fuerzas israelíes y grupos armados de disparar sistemáticamente contra civiles, mientras el bloqueo israelí desmantela el sistema de ayuda humanitaria, agravando la crisis.

El nuevo programa de distribución israelí obliga a civiles debilitados a recorrer zonas de conflicto para acceder a puntos de reparto militarizados, donde se han registrado masacres reiteradas, incluyendo menores y personal humanitario entre las víctimas. Con el sistema de salud colapsado, los heridos mueren sin atención médica, mientras la falta de combustible, agua y saneamiento profundiza la emergencia. Familias enteras sobreviven en condiciones cercanas a la hambruna, sin capacidad para cocinar los escasos alimentos que logran obtener.

Amnistía Internacional y otras organizaciones exigen a la comunidad internacional rechazar este sistema de ayuda controlado por militares y garantizar el acceso humanitario sin restricciones. Piden un alto al fuego inmediato, la liberación de detenidos y rendición de cuentas por las violaciones al derecho internacional.

Para más detalles, ver a continuación la declaración completo de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional: “Las condiciones humanitarias de Gaza están colapsando”

Hoy, la población palestina de Gaza se enfrenta a un dilema imposible: morir de hambre o arriesgarse a recibir disparos mientras intentan desesperadamente conseguir comida para alimentar a sus familias. Las semanas siguientes a la puesta en marcha del programa de distribución israelí han sido de las más letales y violentas desde octubre de 2023.

En menos de cuatro semanas, más de 500 personas palestinas han sido asesinadas y casi 4.000 han resultado heridas sólo por intentar acceder a alimentos o repartirlos. Las fuerzas israelíes y los grupos armados, algunos de los cuales al parecer operan con el respaldo de las autoridades israelíes, sistemáticamente abren fuego contra civiles desesperados que arriesgan todo para sobrevivir.

El sistema de ayuda humanitaria está siendo desmantelado de forma deliberada y sistemática a través del bloqueo y las restricciones del gobierno israelí, bloqueo que ahora se utiliza para justificar el cierre de casi todas las demás operaciones de ayuda humanitaria en favor de una letal alternativa controlada por las fuerzas armadas que no protege a la población civil ni cubre las necesidades básicas. Estas medidas están destinadas a sostener un círculo vicioso de desesperación, peligro y muerte. Actores humanitarios experimentados siguen preparados para prestar ayuda vital en gran escala. Sin embargo, más de 100 días después de que las autoridades israelíes volvieran a imponer un bloqueo casi total de la ayuda humanitaria y los suministros comerciales, las condiciones humanitarias de Gaza están colapsando más rápido que en ningún otro momento de los últimos 20 meses.

El nuevo programa del gobierno israelí obliga a civiles hambrientos y debilitados a caminar durante horas por terreno peligroso y zonas de conflicto activo, enfrentándose a una violenta y caótica carrera para llegar a puntos de distribución militarizados y vallados que sólo tienen una entrada. Dentro de esos recintos caóticos, miles de personas luchan por acceder a unos suministros alimentarios limitados. Estas zonas se han convertido en lugares de repetidas masacres en flagrante desprecio del derecho internacional humanitario. Entre las víctimas mortales hay menores de edad y personal de ayuda humanitaria, con daños a niños y niñas en más de la mitad de los ataques a civiles en estos sitios. El sistema de salud de Gaza está arruinado y muchas personas heridas por arma de fuego se desangran sin remedio debido a la imposibilidad de acceso de las ambulancias y la falta de asistencia médica vital.

Entre el hambre aguda y las condiciones casi de hambruna, muchas familias nos cuentan que están demasiado débiles para competir por las raciones de comida. Quienes las consiguen a menudo vuelven con sólo unos cuantos artículos básicos, casi imposibles de cocinar sin agua potable ni combustible. El combustible está prácticamente agotado, lo que ha paralizado servicios vitales: panaderías, sistemas de distribución de agua, ambulancias y hospitales. Las familias se protegen con plásticos, utilizan cocinas improvisadas entre los escombros y carecen de combustible, agua limpia, saneamiento y electricidad.

Esto no es una respuesta humanitaria.

Concentrar a más de dos millones de personas en zonas aún más cerradas para que puedan alimentar a sus familias no es un programa para salvar vidas. Durante 20 meses, más de dos millones de personas han sufrido bombardeos incesantes, instrumentalización de la comida, el agua y otra ayuda humanitaria, desplazamientos forzados reiterados y deshumanización sistemática, todo ello bajo la mirada de la comunidad internacional. La asociación Esfera, que establece normas mínimas para una ayuda humanitaria de calidad, ha advertido de que el enfoque de la Fundación Humanitaria de Gaza incumple las normas y principios humanitarios básicos.

Esta normalización del sufrimiento no debe seguir permitiéndose. Los Estados deben rechazar la falsa elección entre una distribución alimentaria letal controlada por militares y la privación total de ayuda humanitaria. Los Estados deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la prohibición de los desplazamientos forzados, de los ataques indiscriminados y de la obstrucción de la ayuda humanitaria. Los Estados deben garantizar rendición de cuentas por las violaciones graves del derecho internacional.

Las organizaciones abajo firmantes volvemos a instar a todos los demás Estados a:

Adoptar medidas concretas que pongan fin al asfixiante asedio y hagan respetar el derecho de la población civil de Gaza a acceder a ayuda humanitaria y recibir protección.

Instar a los donantes a no financiar programas militarizados de ayuda humanitaria que violan el derecho internacional, no se adhieren a los principios humanitarios, aumentan el daño y pueden hacerles cómplices en las atrocidades.

Apoyar el restablecimiento de un mecanismo de coordinación unificado, dirigido por la ONU, basado en el derecho internacional humanitario y que incluya al UNRWA, la sociedad civil palestina y la comunidad humanitaria en general, para cubrir las necesidades de la población.

Reiteramos nuestro llamamiento urgente a un alto el fuego inmediato y sostenido, la liberación de todos los rehenes y personas detenidas arbitrariamente, pleno acceso humanitario en gran escala y el fin de una impunidad generalizada que propicia estas atrocidades y priva a la población palestina de su dignidad.

Nota de la oficina de prensa de AI:

El 15 de junio, el hospital de campaña de la Cruz Roja en Al Mawasi recibió al menos 170 personas que habían resultado heridas cuando intentaban llegar a un lugar de distribución de alimentos. Al día siguiente, 16 de junio, más de 200 pacientes llegaron al mismo centro; era el mayor número registrado en un solo incidente con gran número de víctimas en Gaza. De ellos, 28 fueron declarados muertos. Una autoridad de la OMS subrayó el patrón letal: “Las recientes iniciativas de distribución de comida por actores ajenos a la ONU han dado lugar a episodios con gran número de víctimas”.

Estas muertes se añaden al número total de víctimas: desde octubre de 2023, más de 56.000 personas palestinas han sido asesinadas en Gaza, entre ellas al menos 17.000 niños y niñas.

Lista de organizaciones firmantes:

ABCD Bethlehem, ACT Alliance, Act Church of Sweden, Action Against Hunger (ACF), Action Corps, ActionAid, Age International, Agricultural Development Association – PARC, Al Ard for Agricultural Development, Al-Najd Developmental Forum, American Friends Service Committee, Amnesty International, Amos Trust, Anera, Anti-Slavery International, Arab Educational Institute – Pax Christi Bethlehem, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación de Solidaridad Internacional UNADIKUM, Association for Civil Rights Israel (ACRI), Association Switzerland Palestine, B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories, BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Beesan Charitable Association, Bimkom – Planning and Human Rights, Bisan Center for Research and Development, Botswana Watch Organisation, Breaking the Silence, Broederlijk Delen, CADUS e.V., Caritas Germany, Caritas International Belgium, Caritas Internationalis, Caritas Jerusalem, Caritas Middle East and North Africa, Center of Jewish Nonviolence, CESIDA – Spanish Coordinator of HIV and AIDS., Children Not Numbers, Choose Love, Christian Aid, Churches for Middle East Peace (CMEP), CIDSE – International Family of Catholic Social Justice Organisations, CNCD-11.11.11, codepink, Combatants for Peace, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Congregations of St Joseph, COOPERATIVE AGRICULUTAL ASSOCIATION, Cordaid, Council for Arab-British Understanding (Caabu), Coventry Friends of Palestine, Cultures of Resistance, DanChurchAid, Danish Refugee Council, DAWN, Diakonia, Ekō, Embrace the Middle East, Emmaüs International, Entraide et Fraternité, Episcopal Peace Fellowship Palestine Justice Network, EuroMed Rights, FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA, Friends Committee on National Legislation, Friends of Sabeel North America (FOSNA), Fund for Global Human Rights, Fundación Mundubat, Gaza Culture and Development Group (GCDG), Gaza Society for Sustainable Agriculture and Friendly Environment (SAFE), German Platform of Development and Humanitarian Aid NGOs (VENRO), Gisha – Legal Center for Freedom of Movement, Glia, Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P), Greenpeace, HaMoked: Center for the Defence of the Individual, Hands for Charity, HEKS/EPER(Swiss Church Aid), HelpAge International, Human Security Collective, Humanité Solidarité Médecine (HuSoMe ONG), Humanity & Inclusion – Handicap International, Humanity Above All, INARA, Independent Catholic News, Indiana Center for Middle East Peace, International Federation for Human Rights (FIDH), International NGO Safety Organisation (INSO), INTERSOS, Islamic Relief Worldwide, Jewish Network for Palestine, Jüdische Stimme für Demokratie und Gerechtigkeit in Israel/Palästina, JVJP, Just Foreign Policy, Just Treatment, Kairos Ireland, Kenya Human Rights Commission, Kvinna till Kvinna Foundation, Martin Etxea Elkartea, Maryknoll Office for Global Concerns, Médecins du Monde International Network, Médecins Sans Frontières, MedGlobal, Medical Aid for Palestinians, Medico International, medico international schweiz, Medicos sin fronteras (MSF – Spain), Mennonite Central Committee, Middle East Children’s Alliance, Mothers Manifesto, MPower Change Action Fund, Muslim Aid, Mwatana for Human Rights, Nonviolent Peaceforce, Norwegian Church Aid, Norwegian People’s Aid, Norwegian Refugee Council, Oxfam International, Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), Palestine Justice Network of the Presbyterian Church (U.S.A.), Palestinian American Medical Association (PAMA), Parents Against Child Detentions, Partners for Palestine, Partners for Progressive Israel, PAX, Pax Christi Australia, Pax Christi England and Wales, Pax Christi International, Pax Christi Italy, pax christi Munich, Pax Christi Scotland, Pax Christi USA, Peace Direct, Peace Watch Switzerland, Penny Appeal Canada, Physicians for Human Rights Israel, Plan International, Plataforma de Solidaridad con Palestina de Sevilla, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, Polish-Palestinian Justice Initiative KAKTUS, Première Urgence Internationale, Presbyterian Church (USA), Quixote Center, Religious of the Sacred Heart of Mary – NGO, ReThinking Foreign Policy, Right to Movement, Rumbo a Gaza-Freedom Flotilla, Saferworld, Saskatoon Chapter of Canadians for Justice and Peace in the Middle East, Save the Children, Scottish Catholic International Aid Fund, Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Solsoc, Stichting Heimat International Foundation, STOPAIDS, Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina, Terre des Hommes International Federation, Terre des hommes Lausanne, Terres des Hommes Italia, The Eastern Mediterranean Public Health Network (EMPHNET), The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD UK), The Palestine Justice Network of the Presbyterian Church USA Bay Area, The Rights Forum, Union of Agricultural Work Committees-UAWC, United Against Inhumanity (UAI), Universities Allied for Essential Medicines UK, US-Lutheran Palestine Israel Justice Network, Vento di Terra, War Child Alliance, War on Want, Welthungerhilfe, and Yesh Din.