Amplían querella contra exalcalde de Calama Daniel Agusto (ex RN): Acusación de fraude al fisco por $190 millones

El CDE amplía querella contra exalcalde de Calama, Daniel Agusto, y exdirector de salud de COMDES por presunto fraude al fisco de $190 millones en la compra sobrevalorada de un inmueble a una familiar del exedil, que nunca se usó para el fin prometido.

Autor: Seguel Alfredo
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una ampliación de querella en contra del exalcalde de Calama, Daniel Agusto Pérez, y el exdirector de salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES), Humberto Patricio Argandoña Catur, por un presunto delito de fraude al fisco, informó este viernes Regionalista.cl. La acción judicial, que ya fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Calama, busca establecer las responsabilidades por un perjuicio estimado en al menos 190 millones de pesos chilenos en fondos de salud pública.

De acuerdo al medio nortino, la querella sostiene que, durante el año 2018 y bajo la administración de Agusto, se utilizaron recursos públicos para adquirir un inmueble propiedad de su prima hermana por un valor de $190 millones, a pesar de que el avalúo fiscal de la propiedad no superaba los $46 millones. La operación fue justificada para la construcción de una clínica dental, proyecto que finalmente nunca se ejecutó, lo que dejó al descubierto una serie de graves irregularidades.

Según los antecedentes de la investigación, publicado por Regionalista.cl, la adquisición se realizó sin la planificación técnica ni el respaldo legal necesario, ya que se utilizaron fondos de salud que tenían una destinación específica y que, por normativa, no pueden ser utilizados para la compra de bienes raíces. Se detalla que, pese a las advertencias de concejales y a informes de la Contraloría General de la República, Agusto —quien además se desempeñó como delegado presidencial de Antofagasta— no adoptó medida alguna para revertir la operación.

Las investigaciones conjuntas del Ministerio Público y el CDE concluyeron que Daniel Agusto, en su calidad de abogado, tenía pleno conocimiento de la ilegalidad del acto y, aun así, lo consintió de manera activa, omitiendo deliberadamente sus deberes de control y fiscalización como máxima autoridad edilicia.

En el marco de esta causa, el exalcalde Daniel Agusto fue formalizado en mayo de 2024 y permaneció en prisión preventiva por algunos días; en la actualidad se encuentra con arraigo nacional y prohibición de acercarse a la municipalidad. Las mismas medidas cautelares fueron decretadas en contra de Humberto Argandoña en agosto de 2025, mientras la investigación continúa su curso, informó Regionalista.cl.

