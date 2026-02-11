Ania Ivania redefine su sonido desde el Palacio La Alhambra con el estreno de “Volaré”

A pocos meses de haber despedido su anterior etapa discográfica, Ania Ivania inicia este 2026 consolidando su madurez artística. En un movimiento que conecta sus raíces chilenas con su presente en Europa, la compositora acaba de liberar una pieza audiovisual grabada en el emblemático Palacio La Alhambra, en el corazón de Santiago. Este trabajo, realizado junto a La Nube Cinema, funciona como un espejo de su sonoridad actual: orgánica, cálida y profundamente vinculada al vivo.

El registro se convierte en la plataforma oficial para el estreno de «Volaré», primer adelanto de su próximo disco de larga duración. Según explica la propia artista, la elección del repertorio para esta sesión fue meticulosa. “Escogí ‘Cariño‘, la última canción que lancé en plataformas y que trae un sonido diferente a mi disco anterior. De ese trabajo, elegí ‘Veo Venir‘, que es más coqueto y tiene un sonido fresco y veraniego. Y por último, está ‘Volaré‘, una de las canciones que viene en mi próximo álbum”, comenta Ania sobre esta propuesta que busca proyectar al mundo un soul con identidad sudamericana.

El arte de dejar ir

“Volaré” se presenta como un himno al desapego y la determinación. La canción nace de la colaboración con el productor Alfredo Tauber, quien aportó arreglos de cuerdas que elevan la carga emotiva de la composición. En esta versión en vivo, el tema adquiere un matiz más dinámico y misterioso, distanciándose de la pulcritud del estudio para abrazar la energía de la banda y los coros.

Sobre la esencia de este nuevo sencillo, la cantante profundiza en la catarsis que implica su letra. “‘Volaré’ relata la historia de alguien que decidió dejar ir. A veces esto genera un conflicto interno, pero se aprende de lo vivido. Es un basta ya. Me gustaría que al escucharla, la gente sienta, en un principio, una especie de nostalgia, pero que los lleve a la calma del desapegarnos de los lugares a los que ya no pertenecemos. Resiliencia y determinación”, asegura la artista, cuya propuesta para este año bebe de influencias como Lola Young y Gabriel Garzón.

Un año de escenarios internacionales

El lanzamiento de este registro en vivo es solo el punto de partida para un 2026 cargado de actividad. Mientras finaliza los detalles de su nuevo álbum – previsto para mediados de año -, Ania Ivania ya tiene la mirada puesta en los escenarios. Durante las próximas semanas, la artista llevará su música a diversos puntos de España, comenzando el 29 de febrero en el Bar Pitch de Barcelona, seguido por su participación en el Ciclo Florecitas el 7 de marzo y una escala en el Bar Intruso de Madrid el 20 de marzo.

Para el público local, la espera terminará durante el segundo semestre de este año, cuando la intérprete regrese a Chile para una gira que recorrerá la zona centro-sur del país. Con nuevos singles en el horizonte y una estética sonora que ella misma define como «oscura y misteriosa» en sus presentaciones, Ania Ivania se posiciona como una de las voces más inquietas y auténticas de la escena actual.



Fuente: Musicachilena.cl.

