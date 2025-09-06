Anonimato, impunidad y guerra sucia con bots y trolls: La estrategia de desinformación y difamación de la ultra derecha

Denuncia la guerra Sucia digital: Trolls y bots al servicio del asesinato de imagen En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla político, donde la guerra sucia se libra a través de armas digitales: trolls y bots

Anonimato, impunidad y guerra sucia con bots y trolls: La estrategia de desinformación y difamación de la ultra derecha
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Denuncia la guerra Sucia digital: Trolls y bots al servicio del asesinato de imagen

En la era digital actual, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla político, donde la guerra sucia se libra a través de armas digitales: trolls y bots. Según un reportaje de ScrollPolítico, estas herramientas se emplean para el «asesinato de imagen», donde «la verdad y la reputación son las primeras víctimas» en una estrategia diseñada para manipular la opinión pública y distorsionar el debate democrático.

Ver también / El día que los republicanos se negaron a condenar las fake news en el Congreso

La estrategia se basa en una división de tareas claramente definida. Por un lado, «los trolls son usuarios reales, pagados o fanatizados, que se dedican a la provocación y al ataque sistemático». Su misión es crear caos y sembrar dudas. Por el otro, «los bots son programas informáticos que automatizan la publicación de mensajes en masa», amplificando artificialmente una mentira hasta hacerla parecer una tendencia orgánica. La combinación de ambos es letal: un mensaje falso «puede ser replicada miles de veces en cuestión de minutos por una red de bots, creando la ilusión de que se trata de un tema de interés genuino y masivo».

El objetivo final de estas campañas coordinadas es el «asesinato de imagen como estrategia política«. Este método moderno de difamación es instantáneo y busca «destruir la credibilidad de una persona o de una causa» hasta hacerla irrelevante. El reportaje advierte que en este proceso «no importa si las acusaciones son falsas; el daño ya está hecho, pues ‘algo queda’ de la duda sembrada», lo que hace casi imposible una reparación total de la reputación.

Un ejemplo concreto de esta táctica es el caso del perfil anónimo «Patito Verde» en la plataforma X, citado en la publicación. Este caso revela que «el anonimato es la principal herramienta para operar con impunidad y sembrar el caos sin consecuencias», permitiendo a los actores detrás de estas campañas actuar desde las sombras sin afrontar responsabilidades por sus acciones.

Te puede interesar / “Tonta we…”: El acoso y odio de “Patito Verde” y otros trolls de Kast contra mujeres en política

Frenar este fenómeno representa un «desafío inmenso». Las plataformas digitales no han logrado controlarlo de manera efectiva, por lo que la responsabilidad recae también en los ciudadanos. ScrollPolítico concluye haciendo un llamado a ejercer «un pensamiento crítico frente a lo que vemos en redes sociales», subrayando que «la alfabetización digital no es un lujo, sino una necesidad» para defender la capacidad de pensar libremente frente a la desinformación orchestrada.

Ver publicación completa de ScrollPolítico. Acceder en siguiente enlace:

La nueva guerra sucia: Trolls y bots al servicio de la difamación

Relacionados

Seguel Alfredo

Siguen las fake news: Chilevisión desmintió participación de periodista Sergio Jara en reportaje sobre los bots de la Derecha

Hace 2 días
Seguel Alfredo

Reportaje de CHV señala que Patricio Góngora, hombre de confianza de Luksic, estaría detrás de las cuentas trolls de José Antonio Kast

Hace 3 días
Seguel Alfredo

Del gremio AFP a Canal 13: el perfil de Patricio Góngora y su presunto vínculo a “trolls” pro-Kast, según CHV

Hace 2 días
Seguel Alfredo

Núcleo duro de Matthei revienta a Kast: “La derecha cobarde se esconde tras los bots”

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

“Tonta we…”: El acoso y odio de “Patito Verde” y otros trolls de Kast contra mujeres en política

Hace 5 horas
Seguel Alfredo

No solo a Matthei la atacan con bots: Gazmuri denuncia campaña sucia desde el entorno de Kast

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

“La gente tiene derecho a la verdad”: Las acciones anunciadas por Cicardini y Manouchehri ante campaña de desinformación de republicanos

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

“Guerra sucia digital”: Ahora la denuncia es del Oficialismo

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Y sigue mintiendo: Kast insiste en acusar a periodista Sergio Jara como autor del reportaje de Chilevisión a pesar de que el mismo canal lo desmintió

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano