Antonio Parisi, hermano de Franco, critica a José Antonio Kast: «Tiene un currículum en blanco»

Antonino Parisi declara su voto por Jara y acusa a la derecha de «avaricia y corrupción»

El economista y académico Antonino Parisi, radicado en Italia, hermano de Franco Parisi, analizó el escenario político y económico de Chile tras la votación del domingo. Según reportó Radio Biobío, Parisi cuestionó el rol de las encuestas y los medios durante la campaña, asegurando que operaron como “sistemas de propaganda” financiados por grupos económicos. Además, advirtió sobre la concentración de la riqueza en el país y los riesgos futuros asociados a la automatización y el impacto de la tecnología en el empleo.

En su conversación con el medio, Parisi profundizó en cómo las transformaciones globales, como la robotización y la inteligencia artificial, generarán presiones sobre los sistemas laborales y los modelos de distribución de ingresos. La fuente señala que el académico planteó que este contexto crítico podría influir en el comportamiento electoral y en el tipo de liderazgo que Chile necesitará. Frente a este panorama, proyectó que Jara tendría mayores probabilidades en una segunda vuelta e hizo un llamado a participar en la elección.

En el ámbito de las candidaturas, Parisi fue particularmente duro en sus críticas hacia la derecha. Según la información de Radio Biobío, el economista criticó duramente la trayectoria de José Antonio Kast, asegurando que tiene un currículum en blanco. Al ser consultado específicamente, Parisi afirmó que su voto se inclinaría por Jeannette Jara.

Antonino Parisi dejó clara su posición política al afirmar, según Radio Biobío, que «En la derecha veo un nivel de avaricia y corrupción». Esta declaración, junto con su abierto apoyo a la candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, define su postura de cara a un eventual balotaje, marcando una clara distancia con el sector político de derecha.