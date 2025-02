Artista visual recuerda trato a Violeta Parra tras descalificaciones a Mon Laferte: “primitivas y pintoresquitas”

Artista visual y docente, Voluspa Jarpa, sale al paso ante descalificaciones a Mon Laferte: “El arte no es una fila, es un espacio de libertad y diversidad»

La artista visual y docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Voluspa Jarpa, publicó una columna en El Mostrador titulado “Carta a Mon Laferte”, donde cuestiona la polémica generada por la incursión de Mon Laferte en las artes visuales. Jarpa critica los argumentos que descalifican a Laferte por su fama y éxito, señalando que «la idea de la fama y el éxito como objetivos de este mundo diseñado para vivir en la frivolidad, la superficie y el espectáculo, atraviesan como fantasmas la reciente polémica».

La autora rechaza la visión que reduce a Laferte a una figura ajena a la «alta cultura precarizada de las artes visuales nacionales», destacando que su obra «simboliza cómo una niña pobre de las poblaciones de Viña del Mar, habiendo sufrido todo tipo de violencias, abusos y abandonos, mira su historia a través de sus obras plásticas y musicales». Jarpa cuestiona por qué sus colegas ignoran «la capacidad expresiva de ese trabajo, el trabajo intersubjetivo con otras mujeres que han vivido procesos de violencia, pobreza, abuso, abandono».

“¿Me pregunto por qué mis colegas, especialistas e interesados en las artes no hacen ninguna mención a este trabajo en su cualidad artística? (…)¿no merecen ninguna línea ni mención en sus críticas? ¿Acaso ese silencio obedece a una incapacidad de leerlas o al castigo por hacerlas sin ser invitada? Me refiero a esas pinturas de niñas abusadas en relación con su abusador, es que nadie quiere leer esas imágenes o no son capaces?”, se pregunta la columnista.

Además, la artista visual rechaza los argumentos burocráticos que defienden una «jerarquía dentro de esta precariedad», preguntándose: «¿A qué otro artista ‘amateur’ vamos a expulsar la próxima vez para sostener una jerarquía y fila imaginaria?». Jarpa recuerda casos como el de Violeta Parra, cuya obra fue inicialmente menospreciada por la crítica, pero luego reconocida internacionalmente. «Violeta Parra sería invitada a exponer en el Museo del Louvre de París, un hecho inédito y único en la historia de las artes visuales chilenas, saltándose todas las filas, las jerarquías y los órdenes establecidos», señala.

Indica en su columna: “Esta polémica me recuerda la fugaz aparición de Violeta Parra en las artes visuales nacionales a los 42 y 43 años entre el 1959 y el 1960, en las dos primeras versiones Feria Chilena de Artes Plásticas. Su trabajo fue tildado de “inocentón, sencillo, expresivo” (Cabrera, 1959) (…) el periodista destacaba la candidez de una obra incipiente, asimilándola con el bucólico terruño que según él representaba el Chile del pasado”. Y otros ” (…) El crítico José María Palacios dijo que eran “primitivas y pintoresquitas”, mientras que el artista Francisco Otta afirmaba que sus cuadros “cabían dentro de la pintura ingenua o naif”, ya que eran “completamente espontáneos” (Astorga, 1982, p. 8)”. Todo esto lo señala Felipe Quijada en el texto “Ni primitiva ni ingenua: contemporánea. Reflexiones en torno a la obra visual de Violeta Parra y su recepción crítica”.

Imagen: Obras de Violeta Parra y obras de Mon Laferte

La autora también comparte su experiencia personal: «Mi primera exposición fue en 1994 a los 22 años en la Sala Matta del Museo de Bellas Artes. Sí, nos saltamos toda la fila y también nos fue señalado». Jarpa concluye que el arte debe ser un espacio de libertad y diversidad, rechazando las jerarquías que excluyen a quienes no cumplen con ciertos criterios: “Claro, éramos mujeres y jóvenes- no ricas, ni famosas- aun así, estuvimos en falta de no respetar las jerarquías. El resto de mi vida artística sigo dedicándome a desconocer filas y jerarquías, a querer que todas participen lo que más puedan de la libertad del arte”.

La columna de Jarpa en El Mostrador invita a reflexionar sobre la inclusión y el valor artístico en un medio que, según ella, «exuda sufrimiento, precarización, resentimiento y mucho localismo ensimismado».

Accede a continuación a la columna completa en el enlace de El Mostrador

Ver también publicación de Mon Laferte:

“¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? (…) ¿Naces, te haces, lo compras?”