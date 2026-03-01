Aseguran que Netanyahu huyó hacia Berlín: Exigen activar orden de captura contra el genocida

Netanyahu habría llegado a Berlín en el ‘Avión del Juicio Final’

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habría aterrizado esta pasada medianoche en el aeropuerto Brandeburgo Willy Brandt de Berlín a bordo del denominado Avión del Juicio Final, un Boeing 767-338 (ER) de la Fuerza Aérea israelí reservado para situaciones de máximo riesgo.

El vuelo partió desde la base militar de Nevatim, al sur de Jerusalén, en coincidencia con el inicio del bombardeo coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán, operativo que, según confirmaron fuentes oficiales, acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

El misterioso viaje, que se prolongó por más de diez horas e incluyó prolongados sobrevuelos en círculos sobre el Mediterráneo oriental, bajo la protección del portaaviones estadounidense Gerald Ford, fue monitoreado y dado a conocer en una publicación de OKDIARIO Internacional.

El periodista y licenciado en Ciencias Políticas, Roberto Pérez, subdirector del medio, detalló que «el Gobierno de Israel no ha informado públicamente en ningún momento sobre este vuelo, bajo un secreto absoluto«. Se desconoce aún quiénes viajaban a bordo y el propósito de la misión en territorio alemán.

La llegada a Berlín adquiere una dimensión particular por el contexto histórico y legal. Netanyahu esquiva desde hace meses territorio europeo por la orden de detención que pesa sobre él desde noviembre de 2024, emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitud de su fiscal, el británico Karim Khan. La CPI lo investiga por crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza, desencadenada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El Gobierno alemán, encabezado por el canciller Friedrich Merz , quien recibió a Netanyahu en Jerusalén el pasado diciembre, enfrenta ahora una decisión de alto voltaje diplomático y jurídico. Como firmante del Estatuto de Roma, Alemania está obligada a cooperar con la CPI y ejecutar las órdenes de arresto en su territorio.

Orden de captura a Netanyahu

El Ciudadano recordó en sus redes sociales que «Netanyahu tiene orden de captura internacional decretada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad», y advirtió: «Alemania debiese activar su captura inmediata, de lo contrario quedará en la historia como cómplice y protectora de un genocida que lleva al mundo a una Tercera Guerra Mundial junto a Trump».

Mientras la Cancillería alemana guarda silencio, el misterio sobre el objetivo del viaje y la identidad de los acompañantes del primer ministro alimenta especulaciones. Lo cierto es que la presencia de Netanyahu en Berlín pone a prueba los límites de la cooperación judicial internacional y la coherencia de los valores europeos frente a acusaciones de crímenes de máxima gravedad.