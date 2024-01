Mecanismo de corrupción en Maipú: Quién es quién en el círculo de hierro de Cathy Barriga y qué cargos enfrentarán en su formalización

Hasta el 9° Juzgado de Garantía llegó esta mañana la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para enfrentar su formalización por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Junto con ella, otros cinco exfuncionarios de la municipalidad enfrentan cargos similares por su complicidad durante la gestión alcaldicia de la exchica Mekano.

Se trata de Ana María Cortés, ex directora de Secplac; Luis Japaz, ex asesor sindicado como mano derecha de la ex alcaldesa; Andrea Díaz, ex administradora municipal; Andrea Monsalve, periodista, y María Isabel Palma, ex directora de control. Todos ellos parte del círculo de confianza de Cathy Barriga.

Según se constató en la investigación realizada por fiscalía, Barriga firmó un decreto el 9 de noviembre de 2016 para entregarle amplias atribuciones a sus funcionarios de confianza. Este decreto habría sido la clave para dar curso a las maniobras ilícitas por las cuales los involucrados arriesgan prisión preventiva.

Andrea Díaz Troncoso estuvo a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA) antes de dar el salto a administradora municipal durante la administración de Barriga. Desde allí, según señala la querella, dio instrucciones directas en materia presupuestaria y firmó todos los documentos entregados por la alcaldesa, por lo que debía estar al tanto de las irregularidades detectadas años más tarde por la Contraloría.

Luego de que Díaz dejara vacante su puesto de Secretaria Comunal de Planificación, Ana María Cortés González fue la encargada de reemplazarla. A través de este cargo, y también en la Dirección de Desarrollo Comunitario, Cortés fue la responsable de manejar los millonarios presupuestos de Maipú, además de controlar las compras y licitaciones realizadas por el municipio. Por lo mismo, la fiscalía cree que debía estar al tanto de que el superávit de $2.800 informado por la exalcaldesa era falso.

Otro de los miembros del círculo de hierro de Barriga es Luis Japaz Lucio, odontólogo ligado a la UDI que se convirtió en el asesor directo de la exalcaldesa. Pese a recibir un sueldo cercano a los cinco millones de pesos, Japaz nunca tuvo un cargo formal al interior de la municipalidad, pero la investigación lo apunta como una de las personas más influyentes detrás de las decisiones que tomaba Cathy Barriga.

La cuarta persona involucrada es la periodista Andrea Monsalve, quien ingresó al municipio en diciembre de 2016 como periodista y asesora de Barriga. Sin embargo, apenas un par de meses después de asumir el cargo, Monsalve presentó una licencia médica hasta octubre de 2020, tras lo cual fue desvinculada.

A pesar de esto, Monsalve recibió $95 millones durante casi cuatro años por servicios que nunca se prestaron, es decir, una contratación «fantasma».

Finalmente, el último nombre en la lista de formalizados es María Isabel del Carmen Palma Barros, exjefa de la Dirección de Control de Maipú, quien habría visado los documentos entregados por el círculo de Cathy Barriga. Por lo anterior, la exfuncionaria enfrenta cargos de falsificación de instrumento público, delito cometido entre 2017 y 2019.

La Fiscalía y los querellantes adelantaron que solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva contra la exalcaldesa de Maipú y sus cinco exfuncionarios. La audiencia será transmitida en vivo a través del sitio web del Poder Judicial.