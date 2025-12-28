Asociación Americana de Juristas (AAJ) denuncia detención ilegal de  Jorge Glas en Ecuador y  advierte riesgo de vida

AAJ denuncia detención ilegal de Jorge Glas y advierte riesgo vital por trato cruel e inhumano en prisión ecuatoriana

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU en Nueva York y Ginebra, denunció ante la comunidad internacional la detención ilegal del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, advirtiendo además un riesgo vital inmediato producto de las condiciones inhumanas de su privación de libertad, una vez cumplidas íntegramente sus condenas anteriores

Según la declaración, Jorge Glas cumplió el 100 % de las condenas en los casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, extinguiéndose toda potestad estatal para mantenerlo encarcelado por dichas causas. Sin embargo, la AAJ sostiene que continúa privado de libertad de forma arbitraria en el caso “Reconstrucción de Manabí”, sin notificación de la sentencia escrita de primera instancia, lo que vulnera gravemente el debido proceso, el derecho a recurrir el fallo y la tutela judicial efectiva, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos La organización alertó además sobre un deterioro físico severo, acreditado por un Informe de Valoración Médica Integral emitido el 22 de diciembre de 2025, que recomienda hospitalización inmediata no diferible.

La AAJ responsabiliza internacionalmente al Estado ecuatoriano por la vida, salud e integridad personal de Jorge Glas, exigiendo el cumplimiento urgente de las medidas cautelares de la CIDH y de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Reproducción íntegra de la declaración

Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denuncia detención ilegal de Jorge Glas y el riesgo de vida en razón de las condiciones de detención.

La Asociación Americana de Juristas (AAJ), comprometida históricamente con la defensa del Estado de Derecho, la independencia judicial y los derechos humanos de los pueblos, y en nuestro carácter de integrante de la veeduría de los procesos de lawfare a los que se encuentra sometido, manifestamos:

CONSIDERANDO:

Que el exvicepresidente de la República del Ecuador, Jorge David Glas Espinel, cumplió el 100 % de las condenas impuestas en los denominados casos Odebrecht y Sobornos el 2 de octubre de 2025, extinguiéndose de pleno derecho toda potestad estatal para mantener su privación de libertad por dichas causas;

Que, pese a ello, continúa ilegalmente privado de su libertad en el marco del caso “Reconstrucción de Manabí”, sin que se le haya notificado la sentencia escrita de primera instancia, lo cual impide el ejercicio del derecho a recurrir el fallo y constituye una violación frontal al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al principio de legalidad, protegidos por los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “el derecho a recurrir el fallo exige la notificación oportuna, íntegra y fundada de la decisión judicial, de modo que la persona condenada pueda conocer las razones del fallo y ejercer un control efectivo sobre él”, resultando inadmisible toda práctica judicial que, por acción u omisión, torne ilusorio dicho derecho;

Que la prolongación de la privación de libertad sin sentencia firme debidamente notificada es una forma de pena anticipada, expresamente prohibida por la jurisprudencia interamericana;

Que el 22 de diciembre de 2025 la defensa de Jorge Glas interpuso un hábeas corpus correctivo, denunciando una detención arbitraria y la creación deliberada de condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana;

Que un Informe de Valoración Médica Integral, emitido el 22 de diciembre de 2025, concluye que Jorge Glas requiere hospitalización inmediata no diferible, constatando deterioro físico severo, desnutrición, anemia, inestabilidad motriz, deficiente control de medicación, restricción de acceso a agua potable y ausencia de condiciones mínimas de atención médica;

Que la Corte Interamericana ha sostenido que la falta de atención médica adecuada a una persona detenida puede constituir una violación del derecho a la integridad personal;

Que mantener a una persona privada de libertad en condiciones que ponen en riesgo su vida constituye trato cruel, inhumano y degradante;

Que la defensa ha denunciado la violación sistemática del derecho de defensa por ausencia de confidencialidad en las comunicaciones con sus abogados;

Que la CIDH ha advertido que el uso del sistema penal para neutralizar adversarios políticos constituye una forma de persecución política;

Que, tal como ha señalado el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, todo ejercicio del poder punitivo que excede la legalidad se convierte en un acto de fuerza ilegítima del Estado;

Que la AAJ observa que el caso de Jorge Glas se inscribe en un patrón de lawfare;

Por todo ello, la AAJ:

Denuncia nuevamente ante la comunidad internacional la detención arbitraria del exvicepresidente Jorge Glas. Repudia categóricamente las condiciones de detención impuestas. Responsabiliza internacionalmente al Estado ecuatoriano. Exige el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares de la CIDH. Advierte sobre violencia institucional estructural. Reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

A 28 de diciembre de 2025

Claudia V. Rocca

Presidenta AAJ Continental

Vanessa Ramos

Secretaria General