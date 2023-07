Asociación de Profesionales y Técnicos consideran que el concurso está viciado y recurren a la Contraloría

La directiva de la Asociación de Profesionales y Técnicos Pedro de Valdivia ingresó una reclamación en la Contraloría General de la República con motivo del concurso público para llenar el cargo vacante de Contralor (a) Municipal, ya que considera que el proceso se encuentra viciado. Entre las razones que se esgrimen para argumentar la postura está figuran:

– Incumplimiento de los requisitos de las bases del concurso público, ya que la postulante seleccionada para el cargo no cumple con lo que se exige en cuanto a experiencia en funciones relacionadas con el cargo.

– Incumplimiento con el proceso administrativo. Se transgrede el Reglamento interior de Sala de Concejo, que en su artículo N°42, 43 y 26 indica que los concejales tienen la responsabilidad de votar con todos los antecedentes a la vista. Según lo expresado por la Sra. Carvajal y el Sr. Mena esto no se cumplió, lo que vulnera el proceso.

– La no abstención del Administrador Municipal de Santiago de participar en el proceso de concurso. El Administrador era el superior jerárquico de la postulante propuesta para ocupar el cargo, lo que vulnera la probidad administrativa según lo establece el artículo N°8 de la Constitución Política del Estado. Esto además se fundamenta en la Ley 18.575 en su artículo N°62, inciso 1ero y 2do del N°6 y la Ley 19.880, artículo 12.

En la presentación formal a la Contraloría General de la República, la Asociación solicitó que se deje sin efecto el nombramiento de la candidata seleccionada, instruyendo a la autoridad municipal reconsiderar a los otros dos candidatos presentes en la terna del concurso, quienes obtuvieron un puntaje muy superior (entre el primero y el tercero hay 12 puntos de diferencia) y cumplen con todas los requisitos del llamado a concurso, que sin lugar a dudas son necesarios para el cargo.

Fuente Asociación de Profesionales y Técnicos Pedro Valdivia