“Ataque a la libertad de prensa”: Periodista cubano es sancionado por Gobierno de Trump luego de destapar escándalo de diplomáticos de EE.UU.

Periodista cubano es sancionado por administración Trump luego de destapar que diplomáticos EE.UU. consumen en La Habana el combustible que bloquean a Cuba

El periodista independiente cubano Pedro Jorge Velázquez, conocido en redes sociales como El Necio, ha denunciado públicamente una sanción impuesta por el gobierno de Estados Unidos en su contra, la cual atribuye directamente al ejercicio de su labor periodística. Según información divulgada por medios de Miami, la medida estadounidense busca castigar a Velázquez por su trabajo de comunicación, en una acción que califica como un ataque frontal a la libertad de prensa.

En una declaración emitida desde La Habana, Velázquez se presentó como «un joven cubano común» que durante los últimos cinco años ha desarrollado su labor a través de redes sociales y en colaboración con diversos medios de prensa. El periodista aclaró que no mantiene ningún vínculo laboral con el gobierno cubano, ni trabaja actualmente en medios de prensa estatales o instituciones oficiales, desmintiendo cualquier posible justificación que pretenda vincular la sanción con su presunta afiliación institucional.

El origen de la controversia, según explicó el comunicador, se remonta a su más reciente investigación periodística. En dicho trabajo, Velázquez documentó la compra de combustible —específicamente gasolina— por parte de diplomáticos estadounidenses en La Habana. La investigación adquiere una dimensión polémica al contrastar esta práctica con el mantenimiento del bloqueo económico impuesto por EE.UU. a Cuba, que restringe el acceso de la isla a estos mismos recursos. «El mismo combustible que le bloquean a Cuba luego lo consumen», denunció el periodista, señalando que esta contradicción ha sido el detonante de lo que el informe estadounidense califica como «acoso».

Lejos de amedrentarse, Velázquez restó importancia personal a la sanción, señalando que nunca ha solicitado ni poseído visa para ingresar a Estados Unidos, país que dijo no estar entre sus prioridades de visita dada «la belleza de América Latina y el humanismo en los barrios de mi país». Sin embargo, enfatizó la gravedad del precedente que sienta esta medida: «No es un ataque personal, sino un precedente de censura y coerción sobre todo joven cubano que se exprese contra el bloqueo a Cuba o que ejerza un periodismo que no complace a la administración Trump». El comunicador defendió la ética de su trabajo, basado en la triangulación de fuentes y la verificación de datos, y citó al héroe nacional cubano José Martí para subrayar su compromiso con un periodismo que sirva a la verdad y al progreso, no al poder de turno. «Aquí seguiré, en Cuba, contando la verdad de mis circunstancias», sentenció.

Ver publicación de El Necio