Bajo un tenso ambiente comienza la discusión en la Cámara por el Sexto Retiro

Este martes se iniciará en la Cámara de Diputadas y Diputados, la discusión de un conjunto de reformas constitucionales que podrían permitir un nuevo retiro de fondos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Se estima que el trámite será extenso y no levanta demasiadas expectativas: solo se le destinará una hora semanal.

“Destinar la segunda hora de la sesión a la presentación de los proyectos de reforma constitucional que permiten el retiro de fondos previsionales de cuentas de capitalización individual″, señala la citación de la Comisión de Constitución que sesionará entre las 15.00 y las 17.00.

Se estima que el proceso se dilatará bastante, sobre todo porque en mayo habrá un receso por el trabajo territorial en el contexto de la elección de los consejeros constituyentes, por lo tanto, la discusión finalizaría tras las votaciones. Es decir, luego del 7 de mayo.

Otro antecedente importante, según resalta AS, es que el gobierno continuaría mostrándose contrario a un nuevo retiro. “La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, señaló que “lo más esencial de esto, es tener plena conciencia de que los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir apoyándose en determinadas situaciones con sus fondos previsionales, que son precisamente para pensión y sabemos que son muy bajas en el país, y que después de cada retiro siguen siendo aún más escuálidas”, publica el medio.

El diputado Eduardo Durán (RN), uno de los partidarios del proyecto, señaló, a grandes rasgos, cómo funcionaría este sexto retiro: “Será por 1 millón, y aunque el Gobierno no está de acuerdo, yo lo hago con la convicción que será de ayuda para la clase media y que además no provocaría efectos inflacionarios, como sí ocurriría con retiros mayores. Creo que hoy la gente de medianos ingresos no está recibiendo ningún tipo de ayuda”, publica el medio AS.

Cabe consignar que el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic, llamó a sus colegas hace un mes, a mantener la prudencia y «no vender ilusiones» respecto a una eventual discusión sobre el sexto retiro de fondos previsionales. El parlamentario ariqueño aseguró que lo más probable es que, de presentarse el proyecto, éste sea rechazado por la Cámara Baja.

Seis proyectos para el sexto retiro

Para las 15 horas de hoy está fijada la sesión en que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados podría revisar los seis proyectos de sexto retiro de fondos previsionales, tras un año sin poder tramitarse.

Radio Diario Universidad de Chile destaca estas iniciativas legislativas una por una.

El primer proyecto es del diputado Eduardo Durán, apoyado por Miguel Ángel Calisto y Érika Olivera. Fue presentado el 5 de abril de 2022, que permite el retiro de hasta un millón de pesos.

Según esta iniciativa, “el ciclo económico mundial se presenta con niveles de inflación al alza y no del todo controladas, lo que incide en el alza de los precios internos, y que afectan mas duramente a las familias más pobres que consumen en mayor cantidad bienes de primera necesidad”.

El segundo es de Pamela Jiles, Félix González y Camila Flores, apoyado por Rubén Oyarzo, fue ingresado el 12 de abril del año pasado y propone un retiro completo de los fondos previsionales.

El tercero fue presentado el mismo 12 de abril, y por los mismos diputados (menos Flores) y pone un límite para el retiro de hasta el 10% de los fondos, con un mínimo de 35 UF, y un máximo de 150 UF. Es similar a los tres retiros aprobados entre 2020 y 2021, y la justificación fue que “la pandemia persiste”.

Un cuarto proyecto también ingresó el 12 de abril de 2022, propuesto por René Alinco. Entre los patrocinadores aparecen Jaime Araya, Jorge Durán y Cristian Tapia. Corresponde a un retiro “desde el 10% o la totalidad del dinero de su cuenta de capitalización individual”.

El mismo martes 12 de abril de 2022 hubo otro proyecto, ahora del diputado Jorge Durán. Propone el retiro de todos los fondos y sostiene que el retiro sería una de las medidas para ir “revitalizando el intercambio de bienes y servicios y dotando de dinamismo y versatilidad nuestro mercado nacional”.

Finalmente, la sexta iniciativa entró el miércoles 13 de abril de 2022. El autor es Gaspar Rivas y se trata de la más breve del grupo. Según su “idea matriz”, solo busca beneficiar a los cotizantes (dejaría fuera a los afiliados que no imponen) y en su redacción no indica que se aplique un embargo para los deudores de pensión de alimentos. Propone el retiro parcial o total de los fondos.

