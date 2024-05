Bancada del Partido Socialista presenta comisión investigadora por muerte de conscripto en Putre

La instancia busca determinar los actos u omisiones que derivaron en la muerte de Franco Vargas y en el contagio de infecciones respiratorias en otros 45 conscriptos. "No puede ser que no podamos asegurarle a las madres que sus hijos no van a volver en un ataúd", sostuvo el diputado Tomás de Rementería.