“Basura de mierda”: SERNAC denuncia a Bodega Digital por trato “violento y humillante” hacia consumidores

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) denunció ante la justicia a la empresa de comercio electrónico «Bodega Digital» (Coranto Informática Limitada), por realizar un trato violento y humillante a aquellos consumidores que realizan alguna consulta o presentan algún reclamo.

Esta acción judicial , interpuesta por el organismo fiscalizador ante el Primer Juzgado de Policía Local de Providencia, tiene como propósito que la empresa reciba el máximo de multas, en este caso, 900 UTM (casi alrededor de $62 millones) por infringir una serie de artículos de la Ley del Consumidor.

Tras recibir una serie de reclamos por parte de los consumidores, el SERNAC llevó a cabo una minuciosa investigación, a través de la cual llegó a establecer que esta empresa mantenía un patrón sistemático de maltrato y lenguaje violento hacia las personas, afectando gravemente su dignidad, por lo que decidió presentar la denuncia en su contra.

El organismo destacó que al analizar los reclamos en contra esta empresa que se dedica a la venta de certificados digitales, licencias software y códigos de videojuegos, desde el año 2019 y hasta la fecha, se registran un total de 102 casos, de los cuales un 20% (alrededor de 20 reclamos), «se refieren precisamente a malos tratos, específicamente a respuestas con lenguaje ofensivo y soez, insultos, discriminación y humillación a los consumidores, entre otros».

De acuerdo al Servicio, con este tipo de trato violento y ofensivo, la empresa ha infringido una serie de normas que establecen que los consumidores tienen derecho «a no ser discriminados arbitrariamente por las empresas, ya sea por sexo, raza, condición social, edad, por poseer alguna discapacidad o por aspecto físico, entre otros aspectos, y que las personas tienen derecho a recibir servicios de calidad a través de un trato digno, adecuado y respetuoso».

«Cuando un consumidor sufre malos tratos de parte de un dependiente, se está en presencia de una situación grave que debe ser sancionada, pues no sólo se ve afectada la entrega de un servicio, sino que se vulnera la dignidad de la personas», señalaron desde el ente fiscalizador en un comunicado de prensa.

«Ni siquiera leíste, basura de mierda»

Las denuncias de “violento y humillante” hacia consumidores por parte de Bodega Digital también han sido compartidas a través de las redes sociales.

Uno de los ejemplos de este tipo de conducta, es un correo que dirigió la empresa de comercio electrónico hacia una clienta, en el cual incluyó un lenguaje grosero e insultos.

“Quería dejar advertidos que no compren en Bodega Digital. Así atienden estos delincuentes. Se picó porque su página dice entrega inmediata y yo le reclamé que no llega el código y que la última vez se tardó más de un día”, acusó la consumidora.

“Independiente de las políticas, ¿es manera de responder así?“, cuestionó, según la publicación que consignó La Cuarta.

En la imagen correspondiente al correo eléctrico que habría enviado la empresa, se puede leer que le dicen a la usuaria “ridícula de mierda” y “aprende a leer analfabeta hija de p…“, entre otros insultos.

«Absolutamente nadie procesará una orden de forma instantánea con tarjeta de crédito, anularé tu orden, el reembolso y el proceso está explicado en nuestro t&c que aceptaste al momento de la compra, pero que ni siquiera leíste, basura de mierda», le respondieron, quedando en evidencia su trato grosero, violento y despectivo.

Correo dirigido a una clienta con insultos y lenguaje grosero que habría enviado Bodega Digital: Imagen: La Cuarta.

En el portal https://www.reclamos.cl/ también se puede encontrar la denuncia de un cliente que afirma haber presentado problemas con la compra de una «supuesta clave digital» y que al haberse comunicado con Bodega Digital le respondieron con insultos.

«Compré una supuesta clave digital de MS office a esta empresa, y llamando a Microsoft me di cuenta que la clave de producto era de desarrollo y ya no estaba disponible, no era comercial. Envié formulario de soporte y me responde una persona Oscaldo P. con insultos. Necesito que me devuelvan mi dinero», indicó el consumidor en el reclamo compartido el 18 de enero de 2025.

Cabe recordar que por un caso similar, en septiembre del año pasado el SERNAC ofició a Hostal Tierra Noble de Santa Cruz, región de O’Higgins, en donde un trabajador respondía con ofensas a los huéspedes que manifestaban en el portal Booking que el recinto no cumplía con las expectativas.