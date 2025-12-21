Biobío y Araucanía: Aprueban histórico Espacio Costero Marino Bi-Regional de comunidades Lafkenche “Tirúa – Danquil”

SUBPESCA da luz verde al ECMPO Tirúa-Danquil y consolida histórico reconocimiento para comunidades lafkenche

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) emitió con fecha 15 de diciembre de 2025 una resolución exenta mediante la cual se tiene por emitido un pronunciamiento favorable de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de La Araucanía respecto de la solicitud de establecimiento del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) denominado Tirúa-Danquil, en la porción correspondiente a la comuna de Carahue, Región de La Araucanía

La solicitud fue presentada por la Asociación de Comunidades Indígenas We Pu Lafken, integrada por veinte comunidades mapuche-lafkenche, quienes ingresaron formalmente el requerimiento en 2017 ante SUBPESCA. Conforme a la Ley N° 20.249, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) acreditó la efectividad del uso consuetudinario, ancestral, productivo y cultural del espacio costero solicitado, habilitando la continuación del procedimiento administrativo

En octubre de 2025, SUBPESCA solicitó formalmente el pronunciamiento de la CRUBC de La Araucanía. Sin embargo, en la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2025 no se alcanzó el quórum de dos tercios requerido para adoptar un acuerdo expreso. Ante la falta de un pronunciamiento dentro del plazo legal de un mes, la normativa vigente establece que dicho silencio administrativo se entiende como pronunciamiento favorable.

En virtud de lo anterior, la resolución de SUBPESCA declara aprobado el pronunciamiento favorable de la CRUBC de La Araucanía y ordena remitir los antecedentes del ECMPO Tirúa-Danquil al Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, junto con un informe técnico que delimite el espacio, con el objeto de solicitar su destinación marítima conforme a la ley.

El acto administrativo establece además los mecanismos de notificación a las comunidades solicitantes y a los distintos órganos del Estado involucrados, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos conforme a la Ley N° 19.880. La resolución fue firmada electrónicamente por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas Gutiérrez, y ordena su publicación íntegra en el sitio oficial de SUBPESCA

Cabe consignar que este avance administrativo se suma a un hito previo ocurrido el 7 de noviembre de 2025, cuando la CRUBC del Biobío aprobó la solicitud del ECMPO Tirúa-Danquil, reconociendo el trabajo sostenido por décadas de las comunidades lafkenche para la protección y el ejercicio de sus derechos sobre el territorio marítimo. Al tratarse de una solicitud bi-regional, correspondiente a las regiones del Biobío y La Araucanía, diversas autoridades valoraron transversalmente este proceso como un paso relevante para el resguardo de los derechos de los pueblos originarios y el fortalecimiento de la cultura lafkenche.

Acceder a continuación a documento de SUBPESCA