Bogotá levanta la alerta roja en nueve localidades

Sistema escalonado de horarios para los sectores de la economía en Bogotá:



✔ Almacenes y centros comerciales de 10 A.M A 11 P.M

✔ Manufactura tendrán horarios de ingreso entre las 10 A.M y las 5 A.M

✔ Construcción podrá operar entre las 10 A.M Y 7 P.M#AlertaNaranja pic.twitter.com/GeWUcVnqhM