Bono Vacaciones 2024: Entérate de quiénes lo reciben y cuál es el monto total del beneficio

Durante este mes de enero el Estado de Chile entregará el Bono de Vacaciones 2024, el cual está destinado para los trabajadores del sector público y varía dependiendo de la renta de cada funcionario.

Se trata de un monto no imponible y que no constituye renta para ningún efecto legal. Si bien el gobierno no ha informado la fecha exacta en que se pagará este beneficio, la normativa detalla que el plazo máximo para realizar dicho pago es enero de 2024.

Cabe recordar que actualmente la ley de reajuste del sector público se encuentra siendo tramitada en el Congreso Nacional y considera un aumento del 4,3% en las remuneraciones de los empleados públicos, además de fijar los montos y coberturas de distintos aguinaldos y bonos estatales.

Según señaló el ministro de Hacienda Mario Marcel, el reajuste alcanzará, en el caso de los bonos, a poco más de un millón cien mil empleados.

Como todos los años, el monto total recibido por cada trabajador dependerá de su renta, siendo las variaciones las siguientes: