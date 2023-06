Boric sobre caso Mellado: «Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos»

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció este viernes 16 de junio en la noche en medio de toda la polémica que se ha generado por la filtración de un audio de la reunión que sostuvo con parlamentarios de la Macrozona Sur el 13 de junio en Viña del Mar.

Este jueves en la noche el diputado de Renovación Nacional (RN) por la Región de La Araucanía, Miguel Mellado, reconoció la responsabilidad por la filtración.

«Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad. Lo que sólo para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche», expresó Boric en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que en su opinión y del Gobierno esto podría constituir un delito y por eso presentaron una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo.

«Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado. Esto no me distraerá de lo importante, que es trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en la Araucanía (vengo justamente llegando de Freiré, Pitrufquen y Temuco). Pero espero, por Chile, que todos seamos conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos», finalizó.

Foto principal: Agencia UNO/referencial.

