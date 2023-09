Boric tras concentración en Plaza Constitución en respaldo su Gobierno: «La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo»

Cerca de dos mil personas se concentraron este sábado en la Plaza Constitución para expresar su respaldo al presidente Gabriel Boric, tras la convocatoria realizada hace unos días por el Frente Amplio.

Usuarios en la red social X (antiguo Twitter) destacaron la movilización que se llevó a cabo de manera pacífica, la cual comenzó a eso de las 10:00 de la mañana de este sábado.

🔴 Miles se hacen presentes en una jornada ciudadana en apoyo al gobierno del presidente Gabriel Boric.



✊🏽 La Moneda se llena de Esperanza. El poder del pueblo esta en la calle. pic.twitter.com/dAuKYARBQh — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) September 30, 2023

🇨🇱 Comienzan a llegar miles a la Moneda en apoyo al gobierno del presidente Gabriel Boric. pic.twitter.com/tDR48T05Qh — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) September 30, 2023

Durante la concentración, el presidente Gabriel Boric salió al balcón de La Moneda para saludar a las personas que estaban concentradas y agradeció su apoyo.

🚨 AHORA 👇



Presidente @GabrielBoric sale al balcón de la moneda a saludar a los asistentes a la marcha. Un gran ambiente familiar y cultural se vive a esta hora en la Moneda. pic.twitter.com/WKno5fYmFK September 30, 2023

Posteriormente, salió de La Moneda y dirigió unas palabras a los miles de asistentes de la jornada, en la que fue enfático al decir «no hay ni un solo peso público en esto».

En este sentido, señaló que este tipo de actividad invita a la reflexión política, especialmente para aquellos que solo afirman que un Presidente de la República debería reunirse solo con grandes empresarios y en el ambiente político.

«A muchos políticos le parece absolutamente normal y natural, que un presidente de la republica vaya permanentemente a foros con grandes empresarios, sin embargo; esa misma gente le parece escandaloso que un Presidente de la República, participe junto al pueblo en una marcha, algunos se atraven a decir que eso vulnera la dignidad del cargo. La dignidad del cargo está en estar junto al pueblo y con el pueblo», enfatizó.

Por esta razón, indicó que en la medida de lo posible continuará realizando encuentros con el pueblo, así como con aquellos que presentan críticas en su contra.

«No podemos olvidarnos porque nosotros vinomos de la organización social, de las marchas, y lo que impulsamos hoy en día no se resuelve en los salones de la política profesional», recalcó.

«Esta actividad hermosa, no se trate de mí, esto no puede ser respecto a una persona, lo importante son las ideas que defendemos, lo importante no es perder el horizonte de lo que queremos cambiar como sociedad», añadió.

Al respecto, destacó los avances en políticas sociales alcanzados durante la gestión, como el aumento del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, así como la salud gratuita.