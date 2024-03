Cada día más bajo: Gabriel Alemparte se llenó de críticas por burlarse del físico del seremi Pablo Selles

El vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte, generó polémica en redes sociales al burlarse de la apariencia del seremi de Educación de Atacama, Pablo Selles, quien nació con acondroplasia y macrocefalia.

Los dichos de Alemparte tuvieron lugar en el programa Sin Filtros, en el cual se mostró un video en que aparece Selles confrontando a personal de Carabineros a las afueras del estadio Santa Laura en la comuna de Independencia.

Tras el registro, el abogado señaló que «me acordé de Ricardo Montalbán: el avión, el avión», haciendo referencia al personaje Tattoo, de la serie «La Isla de la Fantasía», quien tiene enanismo.

Los dichos de Alemparte fueron respondidos por el abogado Gustavo Lorca, quien aseguró que «me parece que reírse de la apariencia física de una persona, lo que está haciendo Alemparte, no me parece correcto (…) Yo soy súper tolerante, pero no me parece hacer una crítica de ese tipo. Él se pudo haber equivocado o no, depende del contexto».

Luego del programa, el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez calificó de «vergonzosas e inaceptables» las palabras de Alemparte, mientras que éste se justificaba asegurando que también ha sido blanco de burlas por su físico.

«Las burlas de Gabriel Alemparte contra el Seremi Pablo Selles son vergonzosas e inaceptables, sobre todo para alguien que es vicepresidente del Partido Demócratas y que tiene la aspiración de llegar a ser gobernador de la RM. El respeto y la búsqueda para construir un país más inclusivo deben estar presentes en todos los debates», escribió Ibañez en su cuenta de Twitter.

«Dieguito, ¿impresentable? Impresentable es que los niños de Atacama no tengan clases hace meses, impresentable es un Seremi que le gustaba pegarle e insultar a Carabineros, déjate de hacer show buenista y victimización. Impresentable amenazar salir a la calle para presionar!», respondió a su vez Alemparte.

Puedes ver el momento a partir del minuto 01:10:20