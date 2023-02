Canciller Urrejola recibió a 144 brigadistas portugueses y se defendió por cuestionamientos a sus vacaciones: «Son críticas injustas, con intencionalidad política»

La canciller Antonia Urrejola volvió a sus funciones la mañana de este domingo, nterrumpir sus vacaciones en Costa Rica, para recibir una avanzada de 144 brigadistas portugueses para el combate de los incendios en el sur de Chile.

La Canciller @UrrejolaRREE, junto al Embajador de Portugal en Chile, Carlos Amaro, recibe a una Fuerza Operacional Conjunta de ese país, compuesta por 144 brigadistas y especialistas, que ayudará a combatir los #IncendiosForestales en la zona centro sur de Chile. 🇨🇱🤝🇵🇹 pic.twitter.com/BfRE8cdvaV — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) February 12, 2023

Durante la actividad realizada Aeropuerto de Santiago, Urrejola fue consultada por los cuestionamientos de sectores de la oposición a su ausencia durante la emergencia de los incendios forestales. Al respecto, explicó que durante sus vacaciones en el extranjero estuvo en coordinación con el subsecretario José Miguel Ahumada -que ofició como subrogante – y el equipo de la Cancillería para coordinar la llegada de ayuda internacional.

«Creo absolutamente que son críticas que tienen una intencionalidad política y no tienen ningún asidero. Muestra de aquello es la ayuda internacional que ha estado llegando estos días», señaló.

La canciller destacó que la tecnología y la pandemia nos demostró que uno puede trabajar desde distintos lugares. «Estuve en permanente contacto con el equipo de Cancillería y el Presidente, llamando a mis colegas de distintos lugares. Son críticas injustas», explicó.

«Estuvimos trabajando todos los días, ellos desde acá, yo desde mi lugar de vacaciones, haciendo la gestiones que había que hacer como hablar con mis colegas cancilleres», acotó.

Sobre su decisión de interrumpir sus vacaciones, la ministra precisó que “el Presidente (Gabriel Boric) no me pidió que yo volviera sino que fue una decisión personal para ponerme a disposición de él por si requiriera mi ayuda como ministra ante los incendios que han continuado estos días y por si requiriera que fuera a alguna región o me requiriera en terreno».

El apoyo internacional y la solidaridad sin fronteras ha sido clave para combatir los #IncendiosForestales. Los equipos de @Minrel_Chile, en Santiago y desde nuestras Embajadas han hecho un trabajo formidable bajo el liderazgo de @jmahumadaf como Ministro(S). Seguimos! https://t.co/FwHEBsI5Tq — Antonia Urrejola (@UrrejolaRREE) February 12, 2023

