Cancillería Chile ofrece apoyo solidario a Argentina ante devastadores incendios forestales en la Patagonia

Chile ofreció colaboración a Argentina para combatir los incendios forestales en la Patagonia. El Canciller Van Klaveren y el Presidente Boric enfatizaron la solidaridad entre naciones hermanas ante la emergencia, que ocurre un año después de los peores incendios en tres décadas en la región.

Autor: Seguel Alfredo
Chile ofrece apoyo solidario a Argentina para combatir incendios forestales en la Patagonia

El Gobierno de Chile, a través de su Cancillería, confirmó formalmente su disposición a colaborar con Argentina en las labores de control y extinción de los graves incendios forestales que afectan a la región patagónica. Estos siniestros han consumido miles de hectáreas y mantienen en alerta a numerosas comunidades tras una semana de intensa actividad.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, expresó a través de la red social X: “Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación”. El canciller subrayó que “en momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”.

La emergencia actual reviste especial gravedad, ya que se produce apenas un año después de que la misma región enfrentara los peores incendios en tres décadas. Este escenario recurrente ha puesto a prueba tanto las capacidades oficiales como las redes comunitarias de respuesta ante el fuego en el cono sur.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, reforzó el mensaje de solidaridad internacional, compartiendo la declaración del Canciller y añadiendo en sus propias redes: “Hemos ofrecido colaboración al gobierno de Argentina para enfrentar los duros incendios que afectan a la Patagonia. En momentos de adversidad siempre tenemos que trabajar juntos”.

