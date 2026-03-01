Canción KO de cantautora mapuche Daniela Millaleo se vuelve emblema internacional en la lucha por el agua: Homenaje a Berta Cáceres

Agua es Vida y Berta Cáceres: Canción KO de cantautora mapuche Daniela Millaleo es interpretada con Lila Downs

A 10 años del asesinato de Berta Cáceres: Estreno Water for Life | Agua es Vida en Honduras con canción oficial del documental

En el marco de los 10 años del asesinato de la lideresa indígena lenca y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, fue estrenado en Honduras el documental Water for Life | Agua es Vida, hecho destacado por la Revista Minga Ancestral.

Según informó el medio, la primera proyección se llevó a cabo este 28 de febrero a las 7:00 p.m. en la Sede del COPINH, en La Esperanza, Intibucá, organización que Cáceres lideró hasta su muerte.

La producción, que pone en valor la lucha ancestral por la defensa del agua y los territorios, contará con una segunda exhibición el 5 de marzo a las 6:00 p.m. en Metrocinemas, Tegucigalpa, evento coorganizado por el Centro Cultural de España y Amnistía Internacional.

La cinta, narrada por el reconocido actor mexicano Diego Luna, incorpora un elemento musical de alto valor cultural y simbólico: la canción «KO», de la cantautora mapuche Daniela Millaleo. El tema, cuyo título significa «Agua» en mapuzungun, es interpretado en el documental por Millaleo junto a la cantante ganadora del Grammy, Lila Downs.

Esta colaboración artística refuerza el mensaje de unidad y resistencia de los pueblos originarios de Abya Yala en la protección de los elementos naturales vitales.

Water for Life | Agua es Vida se presenta como un homenaje audiovisual a la memoria de Berta Cáceres y a las luchas contemporáneas por la justicia ambiental.

Cabe destacar, que el video musical de la canción “Ko” de Daniela Millaleo e interpretada junto a Lila Downs, en enero de este 2026 ganó el Premio del Público en el MY HERO International Film Festival.

La producción del documental ate esta noticia, señaló estar muy emocionados y agregó: “Esta poderosa canción aparece en los créditos finales del largometraje documental Water for Life, que cuenta la historia de activistas indígenas que luchan por el derecho al agua en América Latina y muestra el agua como un elemento esencial para la vida y la justicia.

Para conocer más sobre la banda sonora, el público puede acceder al adelanto de la canción «KO» en las plataformas de Daniela Millaleo, así como visualizar el tráiler oficial del documental.

