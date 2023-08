Caso Convenios: Gobierno embargó $294 millones a la Fundación Democracia Viva

Un total de 294 millones de pesos fueron embargados por el Gobierno a la Fundación Democracia Viva, después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitara la retención de los dineros depositados en las cuentas bancarias de la organización no gubernamental (ONG).

La información fue dada a conocer este miércoles por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, al ser consultado sobre el polémico caso y el avance de las investigaciones para penalizar a los responsables.

Vale mencionar que el monto que se había solicitado para la devolución asciende a $391 millones, correspondientes a los recursos públicos que fueron entregados a la entidad a través de convenios.

“Nos vamos a jugar por recuperar todos los recursos. Si bien no tiene bienes embargables, sí tenía una cuenta corriente donde habían 294 millones y eso ya se ha embargado, y eso ya responden a lo que se requirió que ellos tenían que poner”, dijo Montes.

Aunque hasta el momento no se ha podido recuperar la cantidad completa de dinero, el secretario de Estado ratificó que continuarán con las acciones que correspondan.

“El hecho de que no hayan garantías no quita que hayan distintas formas de actuar respecto a las instituciones que no sean serias y cometan irregularidades”, sentenció el ministro de Vivienda.

