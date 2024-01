Caso Jordhy Thompson: Fijan fecha para revisión de la fianza que le permitiría partir a Rusia 

El primer día del año de Jordhy Thompson estuvo en Reñaca, a la espera de novedades sobre la fianza que le permitiría salir del país y partir a Rusia para incorporarse al club FC Orenburg, tras un préstamo que sería autorizado por el Colo Colo hasta mitad de este año.

El delantero estuvo en prisión preventiva, y actualmente se encuentra con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, tras se acusado de violencia intrafamiliar, desacato y femicidio frustrado contra su expareja.

El pasado lunes 25 de diciembre, la justicia fijó una fianza de 100 millones de pesos para que el jugador pudiera salir del país. Sin embargo, su defensa apeló considerando que ni en el club de Rusia ni en el cuadro albo tenían incluido dicho monto al momento de ejecutar el préstamo, por lo que e intentaron rebajarlo, alegando que lo consideran muy alto.

Ni Thompson ni sus abogados se presentaron el pasado 27 de diciembre, a la audiencia en que buscaban solicitar la rebaja a la mitad.

Según consignó RedGol, el Cacique ya le informó al jugador que no aportarán un solo peso al pago de su fianza, mientras que del entorno del delantero aseguran que no tiene ni el 25% del monto de 100 millones que exigió la justicia. Mientras que desde el FC Orenburg indicaron que no cerrarán el fichaje mientras no tengan certezas de que el jugador puede salir de Chile.

No obstante, de acuerdo con ADN Deportes, el futbolista de 19 años fue citado a acudir este viernes 5 de enero al Centro de Justicia de Santiago para discutir la modificación de la fecha de salida del territorio nacional y del monto de la fianza de retorno.

