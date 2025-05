Catalina Navarro a pesar de la monotonía con “Euforia”, el primer adelanto de su nuevo disco

Catalina Navarro acaba de inaugurar una nueva etapa en su carrera con Euforia , una canción que marca el primer vistazo a su próxima disco. Después de sorprender con una versión en vivo de Carita de Gato —el clásico de Jorge González que la artista reinterpretó con un tono cálido y orgánico—, ahora vuelve con un tema que habla de volver a sentir entusiasmo después de un período de desconexión.

La compositora santiaguina, que desde 2016 viene cultivando un estilo que ella misma llama “Pop Emocional”, combina esta vez guitarras acústicas y eléctricas con detalles de sintetizador que sostienen, una vez más, su voz como eje narrativo. Una canción luminosa que respira entusiasmo y libertad: “ Euforia nació desde la sorpresa y la alegría de volver a ser, libremente, y finalmente tú” , cuenta Catalina sobre el origen del tema. “Quise hablar de eso y dejarlo como un abrazo y una puerta abierta, para quienes deseen libertad, aceptación y baile”.

El single fue producido junto a Chiris Verdugo —su colaborador habitual— y fluye con naturalidad entre el pop melódico de su primer disco y las nuevas texturas que aparecerán en su segundo trabajo. “Me gusta que sea un puente entre ambas discotecas”, dice. “Trae muchos momentos y timbres que me encantó explorar: piano, caja de ritmos, cuerdas frotadas, además de mis siempre adoradas cuerdas pulsadas”.

Como en su catálogo anterior, la ciudad y lo urbano siguen latiendo en el imaginario de Catalina, algo que también se deja ver en el videoclip de Euforia , que acompaña el lanzamiento. Y aunque aún no hay fechas anunciadas para presentaciones en vivo, la canción ya ha tenido un recibimiento emocional en sus shows recientes: “La gente me habla de en qué parte de la euforia se encuentran y me encanta. Me pone contenta ser compañía”.

Con Euforia , Catalina Navarro reafirma su búsqueda por convertir lo cotidiano en una experiencia sonora íntima y expansiva. Su segundo álbum, todavía sin fecha confirmada, promete continuar esa ruta con nuevas capas y perspectivas.

Sigue a Catalina Navarro en Instagram , Spotify y YouTube para no perderse sus novedades.