“Cathy Barriga de Buin”: vecinos logran frenar compra municipal (UDI) del “árbol de Navidad más caro de Chile”  

Vecinos de Buin frenan megacompra municipal: el árbol de Navidad de $76 millones, el más caro de Chile

La Municipalidad de Buin dio marcha atrás a la licitación de un árbol de Navidad valuado en 76 millones y medio de pesos, tras una intensa polémica pública y una denuncia formal presentada por la diputada Camila Musante ante la Contraloría General de la República. La adquisición, había sido aprobada por el Concejo Municipal con el voto dirimente del alcalde Miguel Araya, lo que fue catalogada como «el árbol de Navidad más caro de Chile».

La crisis estalló cuando la diputada Musante, junto al concejal Patricio Silva, calificó al edil como «la Cathy Barriga de Buin», en referencia a la exalcaldesa conocida por polémicas por uso de recursos públicos.

“El “árbol de Navidad más caro de Chile” está en Buin: 76 millones. Con ese precio debería bailar, cantar villancicos y hasta pagar los hoyos de las calles… Pero no: es puro derroche con voto dirimente del alcalde Miguel Araya. Lo apodan el nuevo “Cathy Barriga” del sur de la RM”, publicaron en X.

La concejala de Buin, Tamara Aguilera Cartagena, también compartió en sus redes sociales reportaje sobre “El “árbol de Navidad” más caro de Chile”.

Vecinos, parlamentaria y concejal, criticaron la priorización de un gasto innecesario ante las necesidades urgentes de la comuna y denunciaron «graves irregularidades» en la gestión financiera municipal, exigiendo la rendición de una auditoría pendiente por siete meses.

Frente al escándalo creciente y la acción legal interpuesta, la administración del alcalde Araya se vio forzada a retroceder. Este viernes, la propia diputada Musante confirmó la decisión municipal de no proceder con la licitación, destacando el triunfo de la veeduría ciudadana. «Me alegro por los vecinos y vecinas que alzaron la voz», afirmó la parlamentaria.

La parlamentaria aseguró que este episodio no significa el fin de la fiscalización, sino todo lo contrario. «Más que nunca vamos a estar vigilantes de cómo se utilizan los recursos públicos en Buin», sostuvo, advirtiendo que mantendrán una supervisión activa sobre el gasto municipal.

“El “árbol más caro de Chile” en Buin no va: la presión de los vecinos frenó el despilfarro de $76 millones. Pero ojo: seguiremos fiscalizando, porque los recursos públicos deben ir a salud, cultura y seguridad, no a caprichos municipales”, señaló la parlamentaria.

En agosto de 2024, otro reportaje de ¿Hasta Cuándo? De Mega, daba cuenta que el alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos, ha sido formalizado por fraude al fisco, “pero el edil se mantiene en la carrera por la reelección de en un tercer período”, se destacaba.