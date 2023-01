CChDH denuncia que «Acuerdo por Chile» vulnera los derechos humanos

La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH) denunció ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas el documento «Acuerdo por Chile» – suscrito el pasado mes de septiembre -, por la vulneración «de derecho a la libre determinación» de los chilenos.

La entidad acusó que este acuerdo – que prevé dar continuidad al proceso constituyente – quebranta los artículos 1° y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen el derecho a la libre determinación, por esto, se «coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública, tratado internacional que el Estado de Chile suscribió y ratificó».

En concreto, se refieren a las bases constitucionales que conforman el acuerdo, donde se establece la creación de un órgano redactor conformada por 50 personas electas y 24 expertos. Estos últimos serán elegidos, 12 por el Senado y 12 por la Cámara de Diputadas y Diputados.

En este sentido, señalan que esta opción «no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno».

Al respecto, manifestaron que, tanto el Comité de Expertos como el Comité de Admisibilidad «en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder»

“Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, no resulta compatible con el derecho de libre determinación del pueblo chileno el que 24 personas no elegidas por voto popular redacten un borrador de proyecto constitucional que deberá ser el marco obligatorio de trabajo para el Consejo Constitucional, y que otro organismo designado, -el Comité de Admisibilidad- habilite, fiscalice y decida la admisibilidad de las propuestas declarando su compatibilidad o no respecto del marco constitucional predeterminado por el borrador y las bases institucionales. Todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile», refiere el comunicado.

En la carta, la comisión solicita al Alto Comisionado para que «los hechos fundantes de la misma los incorpore en el próximo Informe que el ACNUDH tendrá que emitir ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas», así como se «remita la denuncia al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cabe recordar que desde la ciudadanía, movimientos sociales y varios sectores políticos, en especial los independientes, acusan que el llamado «Acuerdo por Chile», que fue suscrito por las fuerzas políticas con representación parlamentaria, desde la UDI hasta el PC, con excepción del Partido Republicano y el Partido de la Gente, es parte de una «cocina política», y apunta en dirección contraria a profundizar y mejorar la democracia en el país.