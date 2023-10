¿Centro derecha liberal? Ex presidente de Evópoli anuncia que votará A favor pese a que el texto “violente algunas cosas para un sector minoritario”

El diputado y expresidente de Evópoli Francisco Undurraga afirmó este miércoles que votará a favor de la propuesta constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre, esto pese a que -según él- «violenta algunas cosas para un sector minoritario».

En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario afirmó que «cualquier texto que salga en democracia es mucho mejor que un texto que se emane en dictadura», y manifestó su molestia con los dichos del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien aseguró que la propuesta actual «es más retrógrada que la Constitución del 80».

«Es importante cerrar el ciclo. A mí me sorprenden y me molestan muchísimo las declaraciones de Lautaro Carmona que señala que la Constitución de Pinochet no era tan mala, que era mejor que el texto aprobado. Todas las constituciones tienen cosas buenas y cosas malas», sostuvo.

Respecto a sus razones para votar a favor, Undurraga apuntó a las normas que modifican el sistema político y establecen mecanismos de modernización del Estado. Además, aseguró que la Carta Magna puede ser modificada a futuro si las mayorías lo permiten:

«A mí me gusta mucho cómo está quedando todo el sistema político, a mí me gusta mucho todo el tema de modernización del Estado, y creo además que como toda Constitución -al igual que la Constitución de Pinochet que nosotros defendimos durante tanto tiempo, y como la Constitución de Ricardo Lagos- es modificable. Sobre la base de un texto construido en democracia se pueden modificar todos aquellos aspectos que las mayorías circunstanciales determinen en el parlamento», señaló.

«Puede ser que a un sector minoritario del país le violenten algunas cosas, pero si llega a ser aprobada va a ser una Constitución firmada por el presidente Boric (…) la izquierda va a tener que refrendarla a través de la aceptación democrática», afirmó.