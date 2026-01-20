Santiago y regiones activan centros de acopio para apoyar a familias damnificadas

Diversos municipios habilitaron puntos de recolección de insumos y albergues con alimentación para enfrentar la emergencia en Ñuble y Biobío.

Tras la cadena de incendios forestales activos en la zona centro-sur del país, diversas municipalidades y organismos públicos han coordinado una masiva red de ayuda para asistir a los afectados. La iniciativa busca canalizar la solidaridad ciudadana a través de centros de acopio oficiales que reciben elementos de primera necesidad para ser trasladados a las áreas bajo Estado de Catástrofe.

En la Región Metropolitana, los puntos de recepción se encuentran en lugares como el Teatro Municipal de Maipú y el Edificio Consistorial de Las Condes en Apoquindo 3400. En Santiago Centro, los centros funcionan en San Antonio 645 y Matucana 272, mientras que Providencia habilitó el Club Providencia en Pocuro 2878 y el Centro Deportivo El Aguilucho en Arzobispo Fuenzalida 2615.

Otras comunas también mantienen puntos activos, como el Polideportivo de Ñuñoa en Juan Moya Morales 1370 y el Centro Cultural Chinkowe en Peñalolén, ubicado en Avenida Grecia 8735. Por su parte, Estación Central recibe ayuda en su edificio de Alameda 3920, y comunas como La Florida y Puente Alto han dispuesto sus plazas cívicas y gimnasios municipales para facilitar la entrega de donaciones.

En las zonas afectadas del Ñuble y Biobío, se establecieron albergues con servicios de alimentación de Junaeb para recibir a los damnificados. Entre los recintos operativos del Ñuble están la Escuela Básica Ñipas en Ránquil y el Liceo Bicentenario de Trehuaco y, en la región del Biobío, el Liceo Pencopolitano de Penco y el Liceo Comercial de Tomé, ubicados en San Vicente 51 y Sargento Aldea 1050 respectivamente.

Respecto a qué donar, se solicita prioritariamente agua embotellada, bebidas isotónicas y alimentos no perecibles de consumo inmediato. También se piden artículos de higiene como pañales para niños y adultos, toallas higiénicas, desodorante y útiles de aseo personal, además de sacos de comida para mascotas y herramientas como palas, rastrillos y guantes para la remoción de escombros.

Finalmente, las autoridades hacen un llamado a no donar ropa usada, enfocándose mejor en insumos médicos como mascarillas KN95, bloqueador solar y lágrimas artificiales para los brigadistas. Los horarios de funcionamiento de cada recinto son variables, pero generalmente se extienden hasta las 18:00 o 20:00 horas, esto para asegurar que la ayuda llegue oportunamente.

Para conocer el detalle: