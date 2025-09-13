¿Chew müley Julia Chuñil?: La canción de Constanza Nahuelpán que rompe el cerco del silencio por defensora mapuche desaparecida

Constanza Nahuelpán transforma en canción la urgente búsqueda de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida

La cantautora y guitarrista de la región de Valparaíso, Constanza Nahuelpán, es la autora de la canción “¿Chew Müley Julia Chuñil?”, una pieza musical que trasciende el arte para convertirse en un grito de denuncia y búsqueda. La obra está dedicada a Julia Chuñil Catricura, una mujer mapuche de la comunidad Putreguel, en Máfil, Región de Los Ríos, quien desapareció el 8 de noviembre de 2024 en circunstancias extremadamente sospechosas.

La canción relata desaparición de Julia. Los versos en mapuzungun y castellano, señala en una de sus partes: “Digan quién se la llevó / ella no desconoce / la mapu donde vivió” son un reclamo directo a la justicia y una afirmación de su profunda conexión con la tierra que defendía.

Julia Chuñil era madre de cinco hijos y abuela de diez nietos, una luchadora social reconocida por su defensa incansable del territorio ancestral. Desde el año 2018, fue víctima de una campaña de hostigamiento que incluyó intentos de atropello, sobornos e incluso la destrucción del puente que era vital para la conexión de su comunidad, acciones destinadas a forzar su salida del territorio.

“¿Chew Müley Julia Chuñil?” está disponible en todas las principales plataformas digitales. La difusión es crucial para presionar por una investigación real, en medio de silencio e impunidad.

El video y la canción se presentan como un instrumento de memoria y resistencia. Es un llamado a no olvidar y a solidarizarse.

