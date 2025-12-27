Chiguayante da el ejemplo y celebrará Año Nuevo sin pirotecnia por respeto a niños con autismo y mascotas

Chiguayante celebrará el Año Nuevo sin pirotecnia para proteger a niños con autismo y mascotas. La medida evita el estrés por ruidos que superan los 120 decibeles. En su lugar, habrá un evento familiar con música el 29 de diciembre en Avenida Los Héroes. La comuna promueve así una celebración inclusiva y responsable.

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Chiguayante sin pirotecnia en fin de año: Por una celebración inclusiva y respetuosa

La Municipalidad de Chiguayante confirmó que las celebraciones de fin de año en la comuna se realizarán sin pirotecnia, adoptando una decisión orientada a la inclusión, el cuidado de la salud y el bienestar animal. Esta medida busca generar un ambiente seguro y respetuoso para todos los vecinos, marcando un precedente en la forma de celebrar las fiestas de manera comunitaria.

Como señala un reporte de la Revista Tierra Bella, la determinación responde especialmente al impacto que los fuegos artificiales generan en niños dentro del espectro autista, quienes pueden presentar hiperacusia. Los ruidos, que alcanzan entre 120 y 140 decibeles, «provocan sobrecarga sensorial, ansiedad intensa y reacciones físicas adversas», afectando también gravemente a las mascotas. En este contexto, el alcalde Jorge Lozano Zapata extendió una invitación a los penquistas para una celebración anticipada.

El municipio ha organizado un evento familiar alternativo para el lunes 29 de diciembre, según destaca la revista, en la Avenida Los Héroes, a partir de las 18:00 horas. El espectáculo contará con las presentaciones de Sonora Malecón, Benja Duarte y DJ Plox, ofreciendo una despedida del año 2025 con música y cultura, sin recurrir a la pirotecnia.

Con esta iniciativa, Chiguayante refuerza su enfoque de celebraciones responsables. La comuna demuestra que es posible recibir el nuevo año con actividades masivas y alegría, priorizando la convivencia, el respeto y la inclusión de todos sus habitantes, tal como destaca la publicación, que enmarca la acción como un refuerzo a «un enfoque de celebraciones responsables».

